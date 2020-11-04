‘Bursa’da 50’nin üzerinde öğretmen coronaya yakalandı’

Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy, 12 Ekim'de başlayan yüz yüze eğitimin üç haftalık sürecinde Bursa'da Covid-19 pozitif tanısı konulan öğretmen sayısının 50’nin üzerinde olduğu iddiasında bulundu.

“TEMASLI ÖĞRETMENLER EĞİTİM VE ÖĞRETİME DEVAM EDİYOR”

“Daha önce ilkokullar, 8. ve 12. sınıfların okula başlamasının, salgın yayılımına etkisini bilimsel verilerle, şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmayan MEB, diğer kademelerin yüz yüze eğitime geçişi konusunda da hiçbir önlem almadı” diyen Toy, “12 Ekim'de başlayan yüz yüze eğitimin üç haftalık sürecinde Bursa'da Covid -19 pozitif tanısı konulan öğretmen sayısı 50’nin üzerindedir.

Buna bağlı olarak onlarca öğrenci pozitif çıkmış, binin üzerinde öğrenci de temaslı kabul edilerek evde karantinaya alınmıştır. Uygulamaya göre yalnızca test sonucu pozitif olan öğretmen karantinaya alınıyor. Temaslı öğretmenler ve öğrenciler eğitim-öğretime devam ediyor. Aynı servisi, aynı öğretmenler odasını, aynı sınıfı kullanan öğrenci ve öğretmenlere ‘Maskeni tak ve sınıfa gir’ demek meslektaşlarımızın, öğrencilerimizin ve halkımızın sağlığını hiçe saymaktır” ifadelerini kullandı.

“TÜM ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE TEST YAPILMALI”

Daha iki gün önce Diyarbakır’da bir meslektaşlarını Covid-19 salgını nedeniyle kaybettiklerini dile getiren Toy, şöyle konuştu:

“Son bir haftada bu nedenle yaşamını kaybeden üç meslektaşımız oldu. Meslektaşlarımızın, öğrencilerimizin sağlığından endişe ediyoruz. Bir okulda aynı günde dört öğretmenimizin pozitif olduğunu biliyoruz. Yalnızca bu öğretmenlerimizi karantinaya almak yeterli değildir. Temaslı oldukları tüm öğrenci ve öğretmenlere test yapılmalıdır.”

“YİNE ÖZEL OKULLAR LEHİNE KARAR ALDI”

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bugün itibariyle bu kararlara bir yenisi daha eklediğini hatırlatan Toy, “Özel okullarda 7. ve 11. sınıfların da destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarının açılabileceğini açıklamıştır. Uzaktan eğitime, bilgisayarı, tableti, interneti olmadığı için erişemeyen öğrencilerimize rağmen sınavların yapılması kararını alan MEB, ne yazık ki bugün yine özel okullar lehine bir karar alarak eşitsizliği derinleştirmektedir” şeklinde konuştu.

“GERÇEK VERİLERİ KAMUOYU İLE PAYLAŞMASINI BEKLİYORUZ”

Ne öğrencilerin eşit eğitim hakkından ne de öğretmenlerin ve öğrencilerin sağlık hakkından vazgeçmeyeceklerinin altını çizen Toy, “Okul kaynaklı bulaşı oranının bize ulaşan sayıların çok daha üstünde olduğunu biliyor ve Bursa il Milli Eğitim Müdürlüğü’nün gerçek verileri kamuoyuyla paylaşmasını bekliyoruz” dedi.

“DAHA ÖNCE MEB’İ UYARMIŞTIK”

Yüz yüze eğitime başlamadan önce tüm öğrenci ve öğretmenlere test yapılması, pozitif vakaların ayırılması, okulların yardımcı hizmetli ve dezenfektan ihtiyaçlarının karşılanması, kantin, servis, pansiyon gibi bulaşı riskinin yüksek olduğu yerler için ilave önlemler alınması konusunda MEB’i uyardıklarını belirten Toy;

“Bugün geldiğimiz noktada, taleplerimizi yineliyoruz. Test yapmadan, önlem almadan, salgın yayılımı azalmadan ve bilimsel verileri kamuoyuyla paylaşmadan, halk sağlığını tehlikeye atarak eğitim öğretimin devam etmesini istemek ve yeni kararlar eklemek doğru değildir. Yüz yüze eğitimin kesintiye uğramadan devam etmesi için okula gelen tüm öğrenci, öğretmen ve görevlilere düzenli test yapılmalıdır” diye konuştu.