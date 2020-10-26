Bursa’da akıl almaz olay: Otların arasında uyuyorken belediye üzerine toprak döktü

İnegöl Orhaniye Mahallesi’nde iddiaya göre 29 yaşındaki Mehmet Ç. isimli şahıs boş arazide otların arasında uykuya daldı. Bu sırada daha önce metruk olan binanın yıkımından kalan molozları temizlemek için bölgeye gelen belediye ekipleri çalışma yaptı.

Yapılan çalışma sırasında otların arasındaki şahsı göremeyen kepçe operatörü Cemal Ç., moloz ve toprak yığınını gencin olduğu yere döktü. Bir anda bağırma sesleri üzerine toprak dökülen yere yönelen ekipler gördükleri manzara ile şoke oldu.

İhbarla olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından Mehmet Ç. toprağın altından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Mehmet Ç.’nin durumunun iyi olduğu çeşitli yerlerinde kırıklar meydana geldiği öğrenildi. (DHA)