Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bursa’da akılalmaz olay: Bebek mezarı, boş çıktı!

Bursa'da görevlilerden habersiz mezarlıkta kazılan ve mezar tahtasında doğum ve ölüm tarihleri ile 'Efe Aydın' adı bulunan mezar, boş çıktı.

12:50 -
Haberler Gündem
Bursa’da akılalmaz olay: Bebek mezarı, boş çıktı!

Yıldırım ilçesi Emirsultan Mezarlığı’ndaki görevliler, ‘Efe Yalçın' isminde yeni bir bebek mezarı olduğunu fark etti. Hemen kayıtlar incelendi.

FOTO: DHA

Yapılan incelemede bu isimde bir kayıt olmadığı görüldü. Polise bilgi verildi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, mezar tahtasında doğum tarihi 16.03.2020, ölüm tarihi de 29.05.2020 olarak bildirilen Efe Yalçın adını mercek altına aldı.

FOTO: DHA

Polis, kentteki tüm hastanelerin kayıtlarında Efe Yalçın adını aradı. Herhangi bir sonuç elde edilmeyince de Cumhuriyet savcılığı bilgilendirildi.

FOTO: DHA

Mezarlığa gelen savcı, bebek mezarının açılmasına karar verdi. Kazılan mezarın boş olduğu ortaya çıktı. Mezarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

Son güncelleme: 12:53 11.06.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more