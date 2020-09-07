Bursa’da AKP’ye yakınlığı ile bilinen medya yöneticisi şantaj iddiasıyla gözaltına alındı

Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş ve İstihbarat Şube ekipleri hakkında rüşvet, şantaj ve tehdit iddiaları bulunan yerel medya yöneticisi ve siyasetçi Necmi İnce’yi gözaltına aldı.

“200 BİN LİRA VERMEZSEN HABER YAPARIM”

Necmi İnce’nin villa inşaatı yapan iş insanına, “Kaçak villaların var. Eğer 200 bin lira vermezsen seni haber yapar, rezil ederim” dediği iddia edildi. İnce’nin bir restoranı olan iş insanından da para istediği iddia edildi. Polis İnce’yi teknik ve fiziki takibe aldı.

PARA ALIRKEN YAKALANDI

İnce, seri numarası alınmış 10 bin euro ve 60 bin lirayı villa inşaatı yapan iş insanından aldığı esnada savcılık talimatıyla İznik’de gözaltına aldı.

AKP’DEN ÜÇ KEZ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLDU

Bursa’da faaliyet gösteren İnce Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Necmi İnce hakkında Bursa Gazeteciler Cemiyeti bünyesinde oluşturulan etik kuruluna çok ayıda şikayet geldiği öğrenilirken, Necmi İnce’nin AKP’den de 3 kez Bursa Milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptığı ortaya çıktı.

ARABASININ ÖN CAMINDA ‘BASIN’ İBARESİ

İnce’nin ayrıca arabasının ön camına, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 2019 yılında Bursa’da yapılan miting için verilen bir basın yaka kartı yerleştirdiği ortaya çıktı.