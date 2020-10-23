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Bursa’da aldatılan kadın çılgına döndü

Bursa'da aldatıldığını düşünen kadın eşini bir süre takip etti. Eşini başka bir kadının evinde gören M.D., çılgına döndü. Sinir krizi geçiren M.D., sokak ortasında eşine ve arabasına yerden aldığı taşla saldırdı. 

Güncellenme: 10:04, 23/10/2020
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Bursa’da aldatılan kadın çılgına döndü

Olay, dün sabah saatlerinde meydana geldi. M.D., bir süre eşini takip etti. Eşini evinden yaklaşık 2 kilometre uzakta başka bir kadının evinde bulan kadın sinir krizi geçirdi.

FOTO: İHA

Önce mahallede bağırmaya başlayan M.D. eşinin aracının camlarını taşla kırdı.

Sokak üzerinde Suriye uyruklu bir kadına ait eve giren N.D., bir süre sonra evden çıktı. İkili arasında tartışma yaşanırken, öfkeli kadın kocasına, adam da eşine saldırdı.

FOTO: İHA

Tartışma sonrasında 40 yıllık eşini saçından tutup tokat atan N. D., onu yaraladı. Vatandaşların sesleri duyması üzerine polis ekiplerine ihbar edildi.

FOTO: İHA

Suriyeli kadın da pencereden olup bitenleri izlerken, “Koca benim. 6-7 yıldır birlikteyiz” dedi.

Eşini darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan N. D., ise Aile İçi Şiddet Bürosu’na götürüldü. (İHA)

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