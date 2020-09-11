Bursa’da bin 500 polisle uyuşturucu operasyonu

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bin 500 polisin katılımıyla son günlerin en büyük uyuşturucu operasyonlarından birini gerçekleştirdi.

İl genelinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik soruşturma yürüten ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı.

ŞÜPHELİLER UYKUDA YAKALANDI

Bursa’nın farklı ilçelerinde baskın yapan ekipler evlerin kapılarını koç başlarıyla kırarak içeriye girdi. Uyuşturucu satıcıları baskına uykuda yakalanırken, evlere giren polis şüphelileri tek tek gözaltına aldı.

Drone destekli yapılan operasyonda şehir adeta abluka altına alındı. Özel eğitimli narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda çok miktarlarda uyuşturucu ele geçirilirken adreslerdeki aramalara devam edildiği öğrenildi. (İHA)