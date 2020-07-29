Bursa’da feci kaza: Genç kadın öldü, 4 kişi yaralandı

Bursa- İzmir yolu Alaaddinbey Kavşağı’nda Mutlu Yılmaz yönetimindeki otomobil, trafikteki araçların durduğunu fark edince aniden frene bastı.

Yılmaz’ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, sol şeritte bekleyen Mert Ergin idaresindeki otomobile ardından da Doğan Tanoğlu’nun kullandığı minibüse çarptı. Kazanın ardından İzmir yolu tek taraflı olarak trafiğe kapandı.

Kazada, Mert Ergin’in (36) otomobilinde arka koltukta oturan eşi Fatmagül Ergin, araçta sıkıştı. Çalışmalar sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Ergin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Ergin, oğlu Seyit Çınar Ergin (4) ve yakınları Fazilet Erdil (51) ile diğer otomobilin sürücüsü Mutlu Yılmaz da kazada yaralandı. (DHA)