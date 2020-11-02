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Bursa’da feci kaza: Otomobil ikiye bölündü, 2 ölü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şerite geçip otobüse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilden yola fırlayan 2 kişi hayatını kaybetti. 

Güncellenme: 07:32, 02/11/2020
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Bursa’da feci kaza: Otomobil ikiye bölündü, 2 ölü

Kaza, İnegöl ilçesinin kırsal Kurşunlu Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Kurşunlu Mahallesi’nden İnegöl’e seyir halinde olan Oğuzhan Sönmez (22) yönetimindeki  otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Karşı şeride geçen otomobil, Onur Gürsoy (37) yönetimindeki servis otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin sürücü Sönmez ile yanında bulunan Fatih Akyol (22) yola fırladı.

FOTO: DHA

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolü sonucu Fatih Akyol'un olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ağır yaralanan Oğuzhan Sönmez ise kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otobüs sürücüsü Onur Gürsoy’un gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı.(DHA)

Bursa İnegöl kaza otomobil Sağlık
Yayınlanma Tarihi:07:27,
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