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Bursa’da ‘gaybubet evleri’ne operasyon

Bursa'da FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyonda, daha önce Adalet Bakanlığı'nda daire başkanlığı yapan Erol Mutlu'nun da aralarında olduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Firari örgüt üyelerinden bazılarının da yakalandığı dubleks dairede, katlar arasında gizli geçiş ve saklanma yerleri tespit edildi.

12:44 -
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Bursa’da ‘gaybubet evleri’ne operasyon

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki ‘gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evlerine operasyon düzenledi.

FOTO: DHA

Baskınlarda, daha önce Adalet Bakanlığı'nda Daire Başkanlığı görevinde bulunan ve Bursa Adliyesi'nde hakimlik yaparken, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen Erol Mutlu dahil 14 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında; FETÖ/PDY’nin ‘bölge üniversite sorumlusu’, ‘eyalet talebe sorumlusu’, ‘mezun öğrenciler sorumlusu’, ‘küçük bölge sorumlusu’, ‘mütevelli üyesi’, ‘ev ablası’ ve meslekten ihraç edilmiş teğmen olduğu öğrenildi.

FOTO: DHA

Öte yandan örgüt üyeleri tarafından kullanılan dubleks evdeki gizli bölmeler, dikkat çekti. Polisleri fark eden bazı şüphelilerin, katlar arasındaki gizli geçiş ve saklanma yerlerine girdikleri ancak ekiplerden kaçamadıkları belirtildi.

Adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda sahte kimlik ve başkaları adına düzenlenmiş sahte doktor raporları ele geçirildi. (DHA)

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15 Temmuz Adalet Bakanlığı Bursa darbe doktor Emniyet FETÖ operasyon
Son güncelleme: 12:47 09.07.2020
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