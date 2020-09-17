Bursa’da HES tablosu bir günde değişti!

Bursa Tabip Odası sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasında Osmangazi ilçesindeki bir gündeki değişikliğe vurgu yaptı.

Uygulamadaki vaka yoğunluğunun gösterildiği haritayı paylaşan tabip odası Osmangazi ilçesindeki renklendirilmiş corona virüsü haritasında 11 Eylül’de kırmızı bölgelerin yoğunluğunun, 12 Eylül’de yeşil ve sarıya döndüğü haritaya dikkat çekerek “Vaka sayısı artıyorken, HES’de yoğunluk 1 günde nasıl azaldı?” diye soruldu.

BİR DAKİKALIK SAYGI DURUŞU ÇAĞRISI

Bursa Tabip Odası bir çağrıda bulunarak, “Covid-19 nedeniyle kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımız, hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın anısına, tüm sağlık çalışanlarını 17 Eylül Perşembe günü saat 12:30'da çalıştıkları birimlerde 1 dakikalık saygı duruşuna davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI ARTIYOR Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı 16 Eylül Çarşamba gününün tablosuna göre, son 24 saatte 63 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 7 bin 249 oldu. Bin 771 yeni vaka tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 296 bin 391'e yükseldi.

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