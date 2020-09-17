Bursa’da HES tablosu bir günde değişti!

Bursa Tabip Odası sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasında Osmangazi ilçesindeki bir gündeki değişikliğe vurgu yaptı.
Uygulamadaki vaka yoğunluğunun gösterildiği haritayı paylaşan tabip odası Osmangazi ilçesindeki renklendirilmiş corona virüsü haritasında 11 Eylül’de kırmızı bölgelerin yoğunluğunun, 12 Eylül’de yeşil ve sarıya döndüğü haritaya dikkat çekerek “Vaka sayısı artıyorken, HES’de yoğunluk 1 günde nasıl azaldı?” diye soruldu.
BİR DAKİKALIK SAYGI DURUŞU ÇAĞRISI
Bursa Tabip Odası bir çağrıda bulunarak, “Covid-19 nedeniyle kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımız, hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın anısına, tüm sağlık çalışanlarını 17 Eylül Perşembe günü saat 12:30'da çalıştıkları birimlerde 1 dakikalık saygı duruşuna davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.