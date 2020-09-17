Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bursa’da HES tablosu bir günde değişti!

Bursa Tabip Odası sosyal medyan, 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında Osmangazi ilçesindeki bir gündeki değişikliğe dikkat çekti. Uygulamadaki vaka yoğunluğunun gösterildiği haritayı paylaşan Tabip Odası Osmangazi ilçesindeki renklendirilmiş corona virüsü haritasında 11 Eylül'de kırmızı bölgelerin yoğunluğunun, 12 Eylül'de yeşil ve sarıya döndüğü haritaya vurgu yaparak "Vaka sayısı artıyorken, HES'de yoğunluk 1 günde nasıl azaldı?" diye sordu.

Halil ATAŞ / Bursa
00:25 -
Haberler Gündem
Bursa’da HES tablosu bir günde değişti!

Bursa Tabip Odası sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasında Osmangazi ilçesindeki bir gündeki değişikliğe vurgu yaptı.

Uygulamadaki vaka yoğunluğunun gösterildiği haritayı paylaşan tabip odası Osmangazi ilçesindeki renklendirilmiş corona virüsü haritasında 11 Eylül’de kırmızı bölgelerin yoğunluğunun, 12 Eylül’de yeşil ve sarıya döndüğü haritaya dikkat çekerek “Vaka sayısı artıyorken, HES’de yoğunluk 1 günde nasıl azaldı?” diye soruldu.

BİR DAKİKALIK SAYGI DURUŞU ÇAĞRISI 

Bursa Tabip Odası bir çağrıda bulunarak, “Covid-19 nedeniyle kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımız, hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın anısına, tüm sağlık çalışanlarını 17 Eylül Perşembe günü saat 12:30'da çalıştıkları birimlerde 1 dakikalık saygı duruşuna davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI ARTIYOR
Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı 16 Eylül Çarşamba gününün tablosuna göre, son 24 saatte 63 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 7 bin 249 oldu. Bin 771 yeni vaka tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 296 bin 391'e yükseldi.
İLGİLİ HABERSon dakika... Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca: Son kritik ayları yaşıyor olabilirizSon dakika... Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca: Son kritik ayları yaşıyor olabiliriz İLGİLİ HABERSon dakika... Bakan Koca'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması!Son dakika... Bakan Koca'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması!
Bilim Bursa Çarşamba Çin Corona Hacettepe Üniversitesi Osmangazi Perşembe Sağlık Sağlık Bakanı Sağlık Bakanlığı son dakika söz Türkiye
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more