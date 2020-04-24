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Bursa’da iftar saat kaçta? Balıkesir’de akşam ezanı kaçta okunacak? Bursa, Balıkesir iftar saatleri…(Bursa, Balıkesir 2020 Ramazan Ayı imsakiyesi)

Ramazan Ayı’nın gelmesiyle Türkiye’de birçok evde oruç heyecanı yaşanıyor. Dün gece ilk defa sahura kalkan ve oruç için niyet eden Müslümanlar, iftar saatinin ne zaman olacağını merak ediyor. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa ve Balıkesir’de de akşam ezanının kaçta okunacağı araştırılıyor. Bursa iftar saatleri kaçta? Balıkesir iftar saatleri kaçta? İşte il il 2020 Ramazan Ayı imsakiyesi…

11:51 -
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Bursa’da iftar saat kaçta? Balıkesir’de akşam ezanı kaçta okunacak? Bursa, Balıkesir iftar saatleri…(Bursa, Balıkesir 2020 Ramazan Ayı imsakiyesi)

Ramazan Ayı'nın gelmesiyle Müslümanlar, İslam'ın şartlarından olan oruç ibadetini yerine getirmeye başladı. Dün gece ilk kez sahura kalkan ve oruç için niyet eden vatandaşlar, ilk iftar saatini beklemeye başladı. Peki Bursa'da ilk iftar saatleri ne zaman? Balıkesir'de akşam ezanı kaçta okunacak? İşte Bursa ve Balıkesir için iftar saatleri…

BURSA İÇİN İFTAR VAKTİ

BALIKESİR İÇİN İFTAR VAKTİ

BURSA 2020 RAMAZAN AYI İMSAKİYESİ

Hicri TarihMiladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 Ramazan 144124 Nisan 2020 Cuma04:3206:0613:0716:5419:5821:26
2 Ramazan 144125 Nisan 2020 Cumartesi04:3006:0413:0716:5419:5921:27
3 Ramazan 144126 Nisan 2020 Pazar04:2806:0313:0716:5420:0021:29
4 Ramazan 144127 Nisan 2020 Pazartesi04:2606:0213:0616:5420:0121:30
5 Ramazan 144128 Nisan 2020 Salı04:2506:0013:0616:5520:0221:31
6 Ramazan 144129 Nisan 2020 Çarşamba04:2305:5913:0616:5520:0321:33
7 Ramazan 144130 Nisan 2020 Perşembe04:2105:5813:0616:5520:0421:34
8 Ramazan 14411 Mayıs 2020 Cuma04:1905:5613:0616:5620:0521:36
9 Ramazan 14412 Mayıs 2020 Cumartesi04:1805:5513:0616:5620:0621:37
10 Ramazan 14413 Mayıs 2020 Pazar04:1605:5413:0616:5620:0721:39
11 Ramazan 14414 Mayıs 2020 Pazartesi04:1405:5313:0616:5620:0921:40
12 Ramazan 14415 Mayıs 2020 Salı04:1305:5113:0516:5720:1021:42
13 Ramazan 14416 Mayıs 2020 Çarşamba04:1105:5013:0516:5720:1121:43
14 Ramazan 14417 Mayıs 2020 Perşembe04:0905:4913:0516:5720:1221:44
15 Ramazan 14418 Mayıs 2020 Cuma04:0805:4813:0516:5720:1321:46
16 Ramazan 14419 Mayıs 2020 Cumartesi04:0605:4713:0516:5820:1421:47
17 Ramazan 144110 Mayıs 2020 Pazar04:0405:4613:0516:5820:1421:49
18 Ramazan 144111 Mayıs 2020 Pazartesi04:0305:4513:0516:5820:1521:50
19 Ramazan 144112 Mayıs 2020 Salı04:0105:4413:0516:5820:1621:52
20 Ramazan 144113 Mayıs 2020 Çarşamba04:0005:4313:0516:5920:1721:53
21 Ramazan 144114 Mayıs 2020 Perşembe03:5805:4213:0516:5920:1821:55
22 Ramazan 144115 Mayıs 2020 Cuma03:5705:4113:0516:5920:1921:56
23 Ramazan 144116 Mayıs 2020 Cumartesi03:5505:4013:0516:5920:2021:57
24 Ramazan 144117 Mayıs 2020 Pazar03:5405:3913:0517:0020:2121:59
25 Ramazan 144118 Mayıs 2020 Pazartesi03:5305:3813:0517:0020:2222:00
26 Ramazan 144119 Mayıs 2020 Salı03:5105:3713:0517:0020:2322:02
KADİR GECESİ
27 Ramazan 144120 Mayıs 2020 Çarşamba03:5005:3713:0517:0020:2422:03
28 Ramazan 144121 Mayıs 2020 Perşembe03:4905:3613:0517:0120:2522:04
29 Ramazan 144122 Mayıs 2020 Cuma03:4705:3513:0517:0120:2622:06
30 Ramazan 144123 Mayıs 2020 Cumartesi03:4605:3413:0617:0120:2722:07

BALIKESİR 2020 RAZAMAN AYI İMSAKİYESİ

Hicri TarihMiladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 Ramazan 144124 Nisan 2020 Cuma04:3906:1113:1216:5820:0221:28
2 Ramazan 144125 Nisan 2020 Cumartesi04:3706:1013:1116:5820:0321:30
3 Ramazan 144126 Nisan 2020 Pazar04:3506:0913:1116:5820:0421:31
4 Ramazan 144127 Nisan 2020 Pazartesi04:3306:0713:1116:5920:0521:33
5 Ramazan 144128 Nisan 2020 Salı04:3206:0613:1116:5920:0621:34
6 Ramazan 144129 Nisan 2020 Çarşamba04:3006:0513:1116:5920:0721:35
7 Ramazan 144130 Nisan 2020 Perşembe04:2806:0313:1116:5920:0821:37
8 Ramazan 14411 Mayıs 2020 Cuma04:2606:0213:1117:0020:0921:38
9 Ramazan 14412 Mayıs 2020 Cumartesi04:2506:0113:1017:0020:1021:40
10 Ramazan 14413 Mayıs 2020 Pazar04:2306:0013:1017:0020:1121:41
11 Ramazan 14414 Mayıs 2020 Pazartesi04:2105:5913:1017:0020:1221:42
12 Ramazan 14415 Mayıs 2020 Salı04:2005:5713:1017:0120:1321:44
13 Ramazan 14416 Mayıs 2020 Çarşamba04:1805:5613:1017:0120:1421:45
14 Ramazan 14417 Mayıs 2020 Perşembe04:1705:5513:1017:0120:1521:47
15 Ramazan 14418 Mayıs 2020 Cuma04:1505:5413:1017:0120:1621:48
16 Ramazan 14419 Mayıs 2020 Cumartesi04:1305:5313:1017:0220:1721:50
17 Ramazan 144110 Mayıs 2020 Pazar04:1205:5213:1017:0220:1821:51
18 Ramazan 144111 Mayıs 2020 Pazartesi04:1005:5113:1017:0220:1921:52
19 Ramazan 144112 Mayıs 2020 Salı04:0905:5013:1017:0220:2021:54
20 Ramazan 144113 Mayıs 2020 Çarşamba04:0705:4913:1017:0220:2121:55
21 Ramazan 144114 Mayıs 2020 Perşembe04:0605:4813:1017:0320:2221:57
22 Ramazan 144115 Mayıs 2020 Cuma04:0505:4713:1017:0320:2321:58
23 Ramazan 144116 Mayıs 2020 Cumartesi04:0305:4613:1017:0320:2421:59
24 Ramazan 144117 Mayıs 2020 Pazar04:0205:4513:1017:0320:2522:01
25 Ramazan 144118 Mayıs 2020 Pazartesi04:0005:4413:1017:0420:2522:02
26 Ramazan 144119 Mayıs 2020 Salı03:5905:4413:1017:0420:2622:03
KADİR GECESİ
27 Ramazan 144120 Mayıs 2020 Çarşamba03:5805:4313:1017:0420:2722:05
28 Ramazan 144121 Mayıs 2020 Perşembe03:5705:4213:1017:0420:2822:06
29 Ramazan 144122 Mayıs 2020 Cuma03:5505:4113:1017:0520:2922:07
30 Ramazan 144123 Mayıs 2020 Cumartesi03:5405:4113:1017:0520:3022:09

NOT: Tüm vakitler şehir merkezlerine göredir. Bazı ilçelerde farklılık gösterebilir.

ORUÇ TUTMANIN ÖNEMİ

Bakara Suresi'ne göre Kur'an'ın İslam peygamberi Hazreti Muhammed'e (sav) gönderilmesi Ramazan ayında başlamıştır ve bu ay içinde “oruç” tutmak Müslümanlar'a emredilmiştir. İlgili ayet şöyledir:

“O Ramazan ayı ki irşad için, hak ile batılı ayırt eden, hidayet ve deliller halinde bulunan Kur'an onda indirildi. Onun için sizden her kim bu aya erişirse oruç tutsun. Kim de hasta veya yolculukta ise tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde kaza etsin. Allah size kolaylık diliyor, zorluk dilemiyor. Bir de o sayıyı tamamlamanızı ve size gösterdiği doğru yol üzere kendisini yüceltmenizi istiyor. Umulur ki, şükredesiniz! ” (Bakara 185)

Bu ay boyunca gün doğumundan önceki alacakaranlık ile gün batımından sonraki alacakaranlık arasında yemek-içmek ve cinsel ilişkide bulunmak Müslümanlara yasak kılınmıştır. Mükellef olan Müslümanların Ramazan orucunu tutması farzdır.

RAMAZAN AYI'NDA BESLENME ÖNERİLERİ

Ramazan ayı, oruç tutanlar için beslenme ve yaşam şeklinin değiştiği bir aydır. Yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için günün oruç tutulmayan bölümünde en az 2 öğünü tamamlamak ve sahur öğününü atlamamak gerekir. Sahura kalkılmaması  ya da sahurda sadece su içilmesinin zararlı olduğu unutulmamalıdır. Çünkü bu beslenme tarzı yaklaşık 16  saat olan açlığı, ortalama 20 saate çıkarmaktadır. Bu da açlık kan şekerinin daha erken saatlerde düşmesine ve buna bağlı olarak günün daha verimsiz geçmesine neden olmaktadır. Bu durumun aksine eğer sahur öğünü, ağır yemeklerden oluşursa gece metabolizma hızı düştüğü için yemeklerin yağa dönüşme hızı ve kilo alma riski artmaktadır. Bu nedenle sahura mutlaka kalkılmalıdır.

Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı yapılabilir ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün tercih edilebilir.

Gün içerisinde aşırı acıkma problemi olanların midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktiren kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur pilavı gibi yemekleri tüketmesi; aşırı yağlı, tuzlu ve ağır yemekler ile hamur işlerinden uzak durulması uygun olacaktır.

İftar sofralarında bir insana yetecek yemeğin 2-3 kat fazlası bulunabilmektedir. İftarda kan şekeri çok düşük olduğundan kısa sürede çok miktarda besin tüketme isteği doğmaktadır. Yapılan en büyük hatalardan birisi de çok hızlı bir şekilde, çok yüksek miktarda besin tüketmektir. Çok hızlı yemek yendiğinde bu süre zarfında fazla miktarda, enerjisi yüksek besinler yenilir ve bu durum hem sağlık açısından risk oluşturabilir hem de ilerleyen günlerde kilo alımına zemin hazırlayabilir.

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Son güncelleme: 11:52 24.04.2020
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