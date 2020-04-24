Bursa’da iftar saat kaçta? Balıkesir’de akşam ezanı kaçta okunacak? Bursa, Balıkesir iftar saatleri…(Bursa, Balıkesir 2020 Ramazan Ayı imsakiyesi)

Ramazan Ayı'nın gelmesiyle Müslümanlar, İslam'ın şartlarından olan oruç ibadetini yerine getirmeye başladı. Dün gece ilk kez sahura kalkan ve oruç için niyet eden vatandaşlar, ilk iftar saatini beklemeye başladı. Peki Bursa'da ilk iftar saatleri ne zaman? Balıkesir'de akşam ezanı kaçta okunacak? İşte Bursa ve Balıkesir için iftar saatleri…

BURSA İÇİN İFTAR VAKTİ

BALIKESİR İÇİN İFTAR VAKTİ

BURSA 2020 RAMAZAN AYI İMSAKİYESİ

Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 Ramazan 1441 24 Nisan 2020 Cuma 04:32 06:06 13:07 16:54 19:58 21:26 2 Ramazan 1441 25 Nisan 2020 Cumartesi 04:30 06:04 13:07 16:54 19:59 21:27 3 Ramazan 1441 26 Nisan 2020 Pazar 04:28 06:03 13:07 16:54 20:00 21:29 4 Ramazan 1441 27 Nisan 2020 Pazartesi 04:26 06:02 13:06 16:54 20:01 21:30 5 Ramazan 1441 28 Nisan 2020 Salı 04:25 06:00 13:06 16:55 20:02 21:31 6 Ramazan 1441 29 Nisan 2020 Çarşamba 04:23 05:59 13:06 16:55 20:03 21:33 7 Ramazan 1441 30 Nisan 2020 Perşembe 04:21 05:58 13:06 16:55 20:04 21:34 8 Ramazan 1441 1 Mayıs 2020 Cuma 04:19 05:56 13:06 16:56 20:05 21:36 9 Ramazan 1441 2 Mayıs 2020 Cumartesi 04:18 05:55 13:06 16:56 20:06 21:37 10 Ramazan 1441 3 Mayıs 2020 Pazar 04:16 05:54 13:06 16:56 20:07 21:39 11 Ramazan 1441 4 Mayıs 2020 Pazartesi 04:14 05:53 13:06 16:56 20:09 21:40 12 Ramazan 1441 5 Mayıs 2020 Salı 04:13 05:51 13:05 16:57 20:10 21:42 13 Ramazan 1441 6 Mayıs 2020 Çarşamba 04:11 05:50 13:05 16:57 20:11 21:43 14 Ramazan 1441 7 Mayıs 2020 Perşembe 04:09 05:49 13:05 16:57 20:12 21:44 15 Ramazan 1441 8 Mayıs 2020 Cuma 04:08 05:48 13:05 16:57 20:13 21:46 16 Ramazan 1441 9 Mayıs 2020 Cumartesi 04:06 05:47 13:05 16:58 20:14 21:47 17 Ramazan 1441 10 Mayıs 2020 Pazar 04:04 05:46 13:05 16:58 20:14 21:49 18 Ramazan 1441 11 Mayıs 2020 Pazartesi 04:03 05:45 13:05 16:58 20:15 21:50 19 Ramazan 1441 12 Mayıs 2020 Salı 04:01 05:44 13:05 16:58 20:16 21:52 20 Ramazan 1441 13 Mayıs 2020 Çarşamba 04:00 05:43 13:05 16:59 20:17 21:53 21 Ramazan 1441 14 Mayıs 2020 Perşembe 03:58 05:42 13:05 16:59 20:18 21:55 22 Ramazan 1441 15 Mayıs 2020 Cuma 03:57 05:41 13:05 16:59 20:19 21:56 23 Ramazan 1441 16 Mayıs 2020 Cumartesi 03:55 05:40 13:05 16:59 20:20 21:57 24 Ramazan 1441 17 Mayıs 2020 Pazar 03:54 05:39 13:05 17:00 20:21 21:59 25 Ramazan 1441 18 Mayıs 2020 Pazartesi 03:53 05:38 13:05 17:00 20:22 22:00 26 Ramazan 1441 19 Mayıs 2020 Salı 03:51 05:37 13:05 17:00 20:23 22:02 KADİR GECESİ 27 Ramazan 1441 20 Mayıs 2020 Çarşamba 03:50 05:37 13:05 17:00 20:24 22:03 28 Ramazan 1441 21 Mayıs 2020 Perşembe 03:49 05:36 13:05 17:01 20:25 22:04 29 Ramazan 1441 22 Mayıs 2020 Cuma 03:47 05:35 13:05 17:01 20:26 22:06 30 Ramazan 1441 23 Mayıs 2020 Cumartesi 03:46 05:34 13:06 17:01 20:27 22:07

BALIKESİR 2020 RAZAMAN AYI İMSAKİYESİ

Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 Ramazan 1441 24 Nisan 2020 Cuma 04:39 06:11 13:12 16:58 20:02 21:28 2 Ramazan 1441 25 Nisan 2020 Cumartesi 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30 3 Ramazan 1441 26 Nisan 2020 Pazar 04:35 06:09 13:11 16:58 20:04 21:31 4 Ramazan 1441 27 Nisan 2020 Pazartesi 04:33 06:07 13:11 16:59 20:05 21:33 5 Ramazan 1441 28 Nisan 2020 Salı 04:32 06:06 13:11 16:59 20:06 21:34 6 Ramazan 1441 29 Nisan 2020 Çarşamba 04:30 06:05 13:11 16:59 20:07 21:35 7 Ramazan 1441 30 Nisan 2020 Perşembe 04:28 06:03 13:11 16:59 20:08 21:37 8 Ramazan 1441 1 Mayıs 2020 Cuma 04:26 06:02 13:11 17:00 20:09 21:38 9 Ramazan 1441 2 Mayıs 2020 Cumartesi 04:25 06:01 13:10 17:00 20:10 21:40 10 Ramazan 1441 3 Mayıs 2020 Pazar 04:23 06:00 13:10 17:00 20:11 21:41 11 Ramazan 1441 4 Mayıs 2020 Pazartesi 04:21 05:59 13:10 17:00 20:12 21:42 12 Ramazan 1441 5 Mayıs 2020 Salı 04:20 05:57 13:10 17:01 20:13 21:44 13 Ramazan 1441 6 Mayıs 2020 Çarşamba 04:18 05:56 13:10 17:01 20:14 21:45 14 Ramazan 1441 7 Mayıs 2020 Perşembe 04:17 05:55 13:10 17:01 20:15 21:47 15 Ramazan 1441 8 Mayıs 2020 Cuma 04:15 05:54 13:10 17:01 20:16 21:48 16 Ramazan 1441 9 Mayıs 2020 Cumartesi 04:13 05:53 13:10 17:02 20:17 21:50 17 Ramazan 1441 10 Mayıs 2020 Pazar 04:12 05:52 13:10 17:02 20:18 21:51 18 Ramazan 1441 11 Mayıs 2020 Pazartesi 04:10 05:51 13:10 17:02 20:19 21:52 19 Ramazan 1441 12 Mayıs 2020 Salı 04:09 05:50 13:10 17:02 20:20 21:54 20 Ramazan 1441 13 Mayıs 2020 Çarşamba 04:07 05:49 13:10 17:02 20:21 21:55 21 Ramazan 1441 14 Mayıs 2020 Perşembe 04:06 05:48 13:10 17:03 20:22 21:57 22 Ramazan 1441 15 Mayıs 2020 Cuma 04:05 05:47 13:10 17:03 20:23 21:58 23 Ramazan 1441 16 Mayıs 2020 Cumartesi 04:03 05:46 13:10 17:03 20:24 21:59 24 Ramazan 1441 17 Mayıs 2020 Pazar 04:02 05:45 13:10 17:03 20:25 22:01 25 Ramazan 1441 18 Mayıs 2020 Pazartesi 04:00 05:44 13:10 17:04 20:25 22:02 26 Ramazan 1441 19 Mayıs 2020 Salı 03:59 05:44 13:10 17:04 20:26 22:03 KADİR GECESİ 27 Ramazan 1441 20 Mayıs 2020 Çarşamba 03:58 05:43 13:10 17:04 20:27 22:05 28 Ramazan 1441 21 Mayıs 2020 Perşembe 03:57 05:42 13:10 17:04 20:28 22:06 29 Ramazan 1441 22 Mayıs 2020 Cuma 03:55 05:41 13:10 17:05 20:29 22:07 30 Ramazan 1441 23 Mayıs 2020 Cumartesi 03:54 05:41 13:10 17:05 20:30 22:09

NOT: Tüm vakitler şehir merkezlerine göredir. Bazı ilçelerde farklılık gösterebilir.

ORUÇ TUTMANIN ÖNEMİ

Bakara Suresi'ne göre Kur'an'ın İslam peygamberi Hazreti Muhammed'e (sav) gönderilmesi Ramazan ayında başlamıştır ve bu ay içinde “oruç” tutmak Müslümanlar'a emredilmiştir. İlgili ayet şöyledir:

“O Ramazan ayı ki irşad için, hak ile batılı ayırt eden, hidayet ve deliller halinde bulunan Kur'an onda indirildi. Onun için sizden her kim bu aya erişirse oruç tutsun. Kim de hasta veya yolculukta ise tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde kaza etsin. Allah size kolaylık diliyor, zorluk dilemiyor. Bir de o sayıyı tamamlamanızı ve size gösterdiği doğru yol üzere kendisini yüceltmenizi istiyor. Umulur ki, şükredesiniz! ” (Bakara 185)

Bu ay boyunca gün doğumundan önceki alacakaranlık ile gün batımından sonraki alacakaranlık arasında yemek-içmek ve cinsel ilişkide bulunmak Müslümanlara yasak kılınmıştır. Mükellef olan Müslümanların Ramazan orucunu tutması farzdır.

RAMAZAN AYI'NDA BESLENME ÖNERİLERİ

Ramazan ayı, oruç tutanlar için beslenme ve yaşam şeklinin değiştiği bir aydır. Yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için günün oruç tutulmayan bölümünde en az 2 öğünü tamamlamak ve sahur öğününü atlamamak gerekir. Sahura kalkılmaması ya da sahurda sadece su içilmesinin zararlı olduğu unutulmamalıdır. Çünkü bu beslenme tarzı yaklaşık 16 saat olan açlığı, ortalama 20 saate çıkarmaktadır. Bu da açlık kan şekerinin daha erken saatlerde düşmesine ve buna bağlı olarak günün daha verimsiz geçmesine neden olmaktadır. Bu durumun aksine eğer sahur öğünü, ağır yemeklerden oluşursa gece metabolizma hızı düştüğü için yemeklerin yağa dönüşme hızı ve kilo alma riski artmaktadır. Bu nedenle sahura mutlaka kalkılmalıdır.

Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı yapılabilir ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün tercih edilebilir.

Gün içerisinde aşırı acıkma problemi olanların midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktiren kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur pilavı gibi yemekleri tüketmesi; aşırı yağlı, tuzlu ve ağır yemekler ile hamur işlerinden uzak durulması uygun olacaktır.

İftar sofralarında bir insana yetecek yemeğin 2-3 kat fazlası bulunabilmektedir. İftarda kan şekeri çok düşük olduğundan kısa sürede çok miktarda besin tüketme isteği doğmaktadır. Yapılan en büyük hatalardan birisi de çok hızlı bir şekilde, çok yüksek miktarda besin tüketmektir. Çok hızlı yemek yendiğinde bu süre zarfında fazla miktarda, enerjisi yüksek besinler yenilir ve bu durum hem sağlık açısından risk oluşturabilir hem de ilerleyen günlerde kilo alımına zemin hazırlayabilir.