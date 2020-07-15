Bursa’da IŞİD operasyonu: 4 gözaltı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Suriye’de bulundukları süre içinde IŞİD terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri ve çeşitli silahlı eylemlere katıldıkları belirlenen 1’i kadın 4 kişinin, Yıldırım ve Gürsu ilçesindeki 3 evde saklandığı bilgisine ulaşıldı.

Şüphelilerin, halen çatışma bölgeleri ile bağlantılı olduğu tespit edildi. İlerleyen dönemlerde düzenlenebilecek muhtemel eylemlerin önlenmesi amacıyla ekipler, 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, Suriyeli M.A., İ.H., S.N. ve M.K. isimli 1’i kadın 4 kişi gözaltına alındı.