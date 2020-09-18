Bursa’da kaçak kınayı zabıta bastı: Konuklara ve düğün sahibine ceza kesildi

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Dr. Ziya Kaya Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda ‘kaçak kına eğlencesi’ düzenlendiğine dair ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, kına gecesinin yapıldığı düğün salonuna baskın yaptı.

42 BİN TL CEZA

Zabıta, kına eğlencesine katılan 12 kişiye maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları için 3 bin 500’er liradan toplam 42 bin TL ceza kesti. Öte yandan salon sahibi ile kına gecesini düzenleyen aileye de 350’şer liradan toplam 700 TL ceza kesildi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.