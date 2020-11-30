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Bursa’da kafa kafaya facia: Ölü ve yaralılar var

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2'si ağır, 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kara yolunun Bursa yönü, trafiğe kapandı.

Güncellenme: 12:45, 30/11/2020
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Kaza, saat 10.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl ilçesi Kalburt mevkiinde meydana geldi.

Bursa'dan İnegöl yönüne giden Osman Aydınlı (53) yönetimindeki  otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil, karşı şeride geçerek henüz sürücüsü öğrenilemeyen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 2’si ağır 4 kişi de yaralandı.

FOTO: DHA

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılardan biri, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen kişinin cansız bedeni de morga gönderildi.

Kaza nedeniyle karayolunun Bursa yönü, trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu. (DHA)

Ankara Bursa facia İnegöl kaza otomobil Polis Sağlık
Yayınlanma Tarihi:12:24,
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