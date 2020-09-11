Bursa’da karantinaya uymayan 4 kişi hakkında hapis istemiyle dava açıldı

Bursa’da 4 kişi karantina kurallarına uymayınca, haklarında hapis cezasıyla dava açıldı. Açıklama İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan geldi.

SAVCILIK DUYURDU

Açıklamada, Covid-19 hastası, temaslısı olarak teşhisi konulan ve evde izleme altına alınan şahısların kontrollerinin emniyet ve jandarma personeli tarafından yapıldığı, son dönemde evde yapılan kontrollerde ilgililerin karantina tedbirine uyumayarak evde bulunmadıklarının tespit edildiği belirtildi.

4 KİŞİYE DAVA AÇILDI

Yaşanan bu durumun kişinin hem kendi sağlığını hem de halk sağlığını ciddi manada tehlikeye attığı ve virüsün bulaşıcılık hızını artırdığı ifade edildi.

Açıklamada, Türk Ceza Kanunu uyarınca bu eylemin suç teşkil ettiği ve bir yıla kadar hapis cezasının verildiği, geçen hafta içerisinde İnegöl’de 4 kişiye bu şekilde dava açıldığı ifadelerine yer verildi.

İÇİŞLERİ GENELGE YAYINLAMIŞTI Karantina kurallarını ihlal edenlerin sayısı hızla artınca İçişleri Bakanlığı tüm yurt genelini kapsayan bir genelge yayımlamıştı. Genelgede izolasyon kararına aykırı hareket eden kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 195'nci maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacağı ve bu kişilerin, valiliklerce izolasyon sürecini tamamlatmak üzere yurtlara veya pansiyonlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulacağı ifade edilmişti.