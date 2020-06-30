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Bursa’da korkutan yangın!

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki karton fabrikasının bahçesinde karton balyaları, belirlenemeyen nedenle alev aldı. Çevredeki kuru otlara da sıçrayan yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri, çalışma başlattı.

18:02 -
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Karacabey Devlet Hastanesi arkasında bulunan karton fabrikasının bahçesinde, saat 15.00 sıralarında, karton balyaları alev aldı.

Yangını görenlerin ihbarıyla fabrikaya itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, rüzgarın da etkisiyle fabrika etrafındaki kuru otlara sıçradı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait su tankerleriyle ekipler de bölgeye gönderildi. Yangının söndürülmesi için çalışmaların sürdürüldüğü, dumandan etkilenen bir itfaiye erinin, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. (İHA)

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Son güncelleme: 18:25 30.06.2020
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