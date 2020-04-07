Bursa’da otomobiliyle gelip, sokak köpeklerine ateş açan saldırgan aranıyor

Bursa’da cumartesi günü saat 18.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Doburca Mahallesi’ne otomobiliyle gelen kimliği belirsiz kişi, kulağı küpeli sokak köpeklerine tüfekle ateş etmeye başladı. Şüpheli, yaralanıp yol kenarına düşen köpeği, başından vurarak öldürdükten sonra seslerden korkan iki köpeği de ateş ederek yaraladı ve kaçtı.

Silah seslerini duyup sokağa çıkan Ömer Faruk Karaalp, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

“GÖRÜNCE KAHROLDUK”

Köpeklerin vurulmasına çok üzüldüklerini belirten Ömer Faruk Karaalp olayı şöyle anlattı:

* Ben o sırada evdeydim. Birkaç el silah sesi duyunca hemen dışarı çıktım. Daha sonra güvenlik kameralarında izlediğimizde bir kişi aracıyla önce köpekleri kovalıyor, daha sonra geldiğinde silahıyla ateş ederek bir köpeği öldürüyor, diğer ikisini de yaralıyor.

* Köpekler mahallenin köpekleriydi, buradaki herkes onları beslerdi. Bu olay bizi derinden etkiledi. Köpeğin öldüğünü görünce kahrolduk.

* İnsan neden böyle bir zalimlik yapar. Bu canı sen mi verdin de sen alıyorsun? Şüphelilerin bulunmasını istiyoruz. Polis ekipleri araştırmaya başladı. (DHA)