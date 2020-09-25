Bursa’da sendikaya üye olmayana zekat adı altında 2 bin TL

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren 400 işçinin çalıştığı tekstil firmasında (Tekmis Tekstil) işveren, pandeminin ardından sendikalı işçileri ücretsiz izne çıkardı.

Sendikalı işçilerin çalıştırılmaya devam edildiği, sendikalı olanlara ise ‘istifa edip geri dön’ çağrısı yapıldığı öne sürüldü. Sendikaya üye olmayan işçilere ‘zekat’ adı altında 2 bin TL verildiği iddia edildi.

“SGK’LAR DÜŞÜK YATIYOR, AYLIKLAR TAM ÖDENMİYORDU”

Fabrikada örgütlenme çalışmalarında bulunan ve toplu sözleşme görüşmelerini yürüten Türk-İş’e bağlı Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayii İşçileri Sendikası’nın (TEKSİF) İnegöl Şube Başkanı Selçuk Bozkaya, SÖZCÜ’ye açıklamalarda bulundu.

1,5 yıl önce işçilerin ‘SGK’ların düşük yattığı, aylıklarını tam alamadıklarını’ öne sürmesi üzerine toplu iş görüşmeleri başlattıklarını ifade eden Bozkaya, “Ardından toplu iş görüşmeleri başladı. Sözleşmede hiç bir maddeyi geçemedik ve 60 gün boyunca oyaladılar. Hiç bir evrağı resmiyete dökmediler. Son günü gelip çattığında ise biz kabul etmiyoruz dediler. Sendikalı işçileri istifaya zorluyorlar” dedi.

“YASAYI 7 AYDIR KÖTÜYE KULLANIYOR”

Kabul edilmeyen toplu iş sözleşmesinin ardından greve gitmek yerine konuyu Yüksek Hakem Heyetine ilettiklerini belirten Bozkaya, “Oradan da doğru dürüst bir sözleşme gelmedi. Fabrika 1984 yılında kurulmuş. Köklü bir fabrika. Bundan daha kötü olan iş yerleri pandemide çalışıyor. Burası çalıştırmıyor. Devletin çıkarmış olduğu yasayı 7 aydır kötüye kullanıyor. Biz ne yaptık bu insanların 20 gün çalışıp 10 gün evlerine gitmemelerini önledik” açıklamasında bulundu.

“ÜYE OLMASINLAR DİYE ZEKAT ADI ALTINDA PARA VERDİLER”

Toplu iş sözleşmesinde geriye dönük 7 aylık farkların olduğunu ileri süren Bozkaya, “Yüksek Hakem Heyeti’nden iki taksit halinde ödenecek diye geldi. Üye olmayan 100 işçiye de tekrar üye olmasınlar diye 2’şer bin TL ‘zekat’ adı altında elden para verdiler fabrikada. ‘Bu yaptığınız ahlaken ve dinen caiz değildir. Hepsi senin çalışanınsa onlara da zekat vermek zorundasın’ dedik. Üye olmayanlara verip, üye olanlara vermiyorsa bu hoş birşey değil” diye konuştu.

“SADECE SENDİKASIZ İŞÇİLER ÇALIŞTIRILIYOR”

“Fabrika yönetimi şu an sendikayı düşürmek için insanları perişan etti” diyen Bozkaya, “Şu an kirasını ödeyemeyen pek çok arkadaşımız var. Sendikanın imkanları ile yardım ediyoruz bu da nereye kadar gidecek. Ücretsiz izine çıkmış adam 450 günü doldurmadığı için 39 TL’den yararlanabiliyorlar. İçeride sendikaya üye olmayan bir işçi 5 kişinin bakacağı makineye bakmak zorunda bırakılıyor. 20 kadar işçi istifa yolunu seçti ancak geriye kalan yaklaşık 300 işçi sendikalı olmakta kararlı. Şirket ise çalışmaya devam ediyor. İşçi sayısı azaldığı için mevcut çalışanlar günde 12 saatte varan mesai yapıyor. Burada da suç işleniyor” ifadelerini kullandı.

Sendika üyesi bir başka işçi, “7 aydır sendikasız işçileri çalıştırıyorlar. Sendikalı olduğumuz için bizi çağırmıyorlar. Sendikadan istifa edersek bizi geri işe çağıracaklarını söylüyorlar. Mağduruz. Devletten bize yardımcı olmalarını istiyoruz” dedi. 3 senedir fabrikada çalışan bir işçi ise, “İlk girdiğimizde asgari ücret üstündekileri elden para alıyorduk. Sigortamız asgari ücretten yatırılıyordu. Sendika sayesinde bunlar düzeldi. Ancak şu anda pandemiden dolayı büyük sıkıntı çekiyoruz. Sendikalıları çağırmıyorlar. Sendikasız işçileri çalıştırıyorlar. Bizlere de baskı yapılıyor sendikada istifa edin diye” dedi.