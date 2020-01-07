Bursa’da tepki çeken şelale yıkımına başkandan açıklama

2012 yılında Bursa'nın Altıparmak Meydanı'na Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yaptırılan ‘Yüzen Taşlar' heykelinin arkasında şelale yıkılmış, vatandaşlar tepki göstermişti. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, yıkımla ilgili algı yapıldığını iddia etti.

AKTAŞ AÇIKLAMA YAPTI

Başkan Aktaş, sosyal medya hesabından ‘Kamuoyuna Duyuru' başlığıyla şu açıklamayı yaptı;

“Altıparmak’ta ekiplerimiz tarafımızdan gerçekleştirilen çalışma, “Yüzen Taşlar” heykeli ile alakalı olmayıp, heykelin arka kısmında olan şelalenin zamana bağlı olarak çelik konstrüksiyonu ve bazı diğer bölümlerinde gerçekleşen yıpranmalarının yol açacağı olası can ve mal güvenliğine yönelik zararlarını önlemek adına hayata geçirilmektedir”

YENİDEN AÇILACAK

Heykel’in yapımına yeniden para harcanıyormuş gibi bir algı verilmeye çalışıldığını iddia eden Aktaş, “kesinlikle böyle bir durum söz konusu değildir” dedi. Aktaş, “Şelalenin tehlikeli kısımlarının yıkımını yaparak doğal dokuyu ortaya çıkaracak çalışmaları tamamladıktan sonra aydınlatma ve peyzaj çalışmalarını da hayata geçirecek, ardından Altıparmak Meydanı Yüzen Taşlar heykeli ile birlikte halkımızın kullanımına tekrar açılacaktır” ifadelerini kullandı.

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AÇILIŞI DA OLAYLI OLMUŞTU

AKP'li eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe döneminde dikilen heykel ve çevresine harcanan para tartışmalara neden olmuştu.

Dönemin Kültür A.Ş. Genel Müdürü Rıfat Bakan, gelen tepkiler üzerine, şunları söylemişti: Yüzen Taşlar heykeli için BTSO tarafından ödenen miktar 649 bin liradır. Heykeltıraşa ödenen para 200 bin eurodur. Diğer maliyetler ise, taşın maliyeti, zemin ve çevre düzenlemesinin yapımına harcanmıştır.