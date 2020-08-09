Bursa’da vahşet: Yavru kedinin ayaklarını kesip öldürdüler!

Mudanya ilçesi Mürsel mahallesi sakinleri açık bir alanda işkence edilerek 4 ayağı birden kesilmiş ölü kedi yavrusu buldu. Vatandaşlar kediye uygulanan vahşete isyan etti.

“BÖLGEDE KAMERA YOK TAKILMASINI İSTİYORUZ”

Olayla ilgili konuşan Mürsel Mahalle Muhtarı Mehmet İlhan, “Bu resmen vahşet. Bölgede güvenlik kamerası yok. Eğer olsaydı bu caniliği yapan tespit edilirdi. İki gün sonra çocuklarımızın başına birşey de gelebilir. Bunu yapan caninin biri. Bölgeye güvenlik kamerası takılmasın istiyoruz” dedi.