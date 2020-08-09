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Bursa’da vahşet: Yavru kedinin ayaklarını kesip öldürdüler!

Bursa'nın Mudanya ilçesi Mürsel Mahallesi'nde ayakları kesilmiş halde ölü bir yavru kedi bulundu. Yaşanan vahşete büyük tepki gösteren mahalleli olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bulunmasını istedi.

Halil ATAŞ / Bursa
17:36 -
Haberler Gündem
Bursa’da vahşet: Yavru kedinin ayaklarını kesip öldürdüler!

Mudanya ilçesi Mürsel mahallesi sakinleri açık bir alanda işkence edilerek 4 ayağı birden kesilmiş ölü kedi yavrusu buldu. Vatandaşlar kediye uygulanan vahşete isyan etti.

“BÖLGEDE KAMERA YOK TAKILMASINI İSTİYORUZ”

Olayla ilgili konuşan Mürsel Mahalle Muhtarı Mehmet İlhan, “Bu resmen vahşet. Bölgede güvenlik kamerası yok. Eğer olsaydı bu caniliği yapan tespit edilirdi. İki gün sonra çocuklarımızın başına birşey de gelebilir. Bunu yapan caninin biri. Bölgeye güvenlik kamerası takılmasın istiyoruz” dedi.

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