İftar sonrası sokağa döküldülar

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası, Türkiye’nin normalleşme takvimini açıkladı.

Normalleşmenin mayıs, haziran ve temmuz aylarına yayılacağını söyleyen Erdoğan, 65 yaş üstü vatandaşlara, sokağa çıkma yasağı uygulanan 10 Mayıs Pazar günü 4 saat izin verileceğini açıkladı.

Erdoğan, “Bu geceden itibaren 31 ile giriş çıkış sınırlamasını 7 ilimiz için bitiriyoruz. Antalya, Mersin, Muğla, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya. Her hafta gelişmelere göre karar vereceğiz. Diğer 24 ilimizdeki giriş çıkış yasağı 14 gün boyunca uzatılmıştır” dedi.

Erdoğan, cerrahi maskelerin satışına yeniden izin verileceğini açıklarken Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) 27-28 Haziran’da, LGS’nin 20 Haziran’da, askeri öğrenci sınavının ise 14 Haziran’da yapılacağını duyurdu.

KENDİLERİNİ SOKAĞA ATTILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamayı yaparken vatandaşların da kurallara uymaya devam etmesini istedi. Ancak İnegöl’de iftar sonrası görülen manzara hiç de iç açıcı değildi.



Birçok kişinin sokaklarda gezmesi dikkat çekerken maske takmayan çok sayıda vatandaşın olduğu görüldü. Bazı gençler de evde olması gerekirken dışarıdaydı ve polislere yakalanmamak için yollarını değiştirdi. (İHA)

