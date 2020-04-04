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Bursa’daki tarihi çarşı bir hafta daha kapalı!

Bursa'da corona virüsü tedbirleri kapsamında 30 Mart'a kadar kapatılan ve içerisinde 4 bin mağaza bulunan Tarihi Çarşı ile Hanlar Bölgesi'nin 13 Nisan'a kadar kapalı olacağı açıklandı.

23:11 -
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Bursa’da corona virüsü tedbirlerine yönelik alınan kararlar gereği, tarihi Kapalı Çarşı’nın ilk olarak 30 Mart 2020 tarihine kadar kapalı olacağı açıklandı.

Türkiye’de corona virüsü vakalarının artması ve yeni tedbirlerin alınması üzerine çarşı yönetimi sürenin 6 Nisan’a kadar uzatıldığını duyurmuştu.

Devam eden corona virüsü tedbirleri kapsamında çarşı yönetimi sürenin 13 Nisan’a kadar uzatıldığını duyurdu.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Tarihi Kapalı Çarşı; Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor. İHA

Bilim Birleşmiş Milletler Bursa Corona Dünya Google Türkiye
Son güncelleme: 23:12 04.04.2020
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