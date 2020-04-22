Bursalı çiftçi, 65 yaş üstü vatandaşlara Sözcü dağıtıyor

Geçen yıl traktörü ile kaza yaparak ölümden dönen Yenişehirli çiftçi Rahmi Gökhan, Sözcü okurlarını gazetesiz bırakmıyor.

Yenişehir'de sokağa çıkamayan Sözcü okuru 65 yaş ve üstü vatandaşların bir listesini yapan Gökhan, bayiden aldığı gazeteleri alarak kapı kapı dağıtıyor. Bu işi severek yaptığını vurgulayan Gökhan, kendisinin de sıkı bir Sözcü okuru olduğunu söyledi.

20 METRELİK UÇURUMA DÜŞEREK ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Rahmi Gökhan, Haziran 2019’da İznik-Yenişehir karayolunda devrilen traktörden savrularak 20 metrelik uçuruma düşmüştü. Kazada ağır yaralanan Yenişehirli çiftçi, uzun bir mücadelenin ardından sağlığına kavuştu.

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