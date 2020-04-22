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Bursalı çiftçi, 65 yaş üstü vatandaşlara Sözcü dağıtıyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yaşayan Rahmi Gökhan (58) adlı vatandaş, corona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara Sözcü Gazetesi dağıtıyor.

Halil ATAŞ / Bursa
22:16 -
Haberler Gündem
Bursalı çiftçi, 65 yaş üstü vatandaşlara Sözcü dağıtıyor

Geçen yıl traktörü ile kaza yaparak ölümden dönen Yenişehirli çiftçi Rahmi Gökhan, Sözcü okurlarını gazetesiz bırakmıyor.

Yenişehir'de sokağa çıkamayan Sözcü okuru 65 yaş ve üstü vatandaşların bir listesini yapan Gökhan, bayiden aldığı gazeteleri alarak kapı kapı dağıtıyor. Bu işi severek yaptığını vurgulayan Gökhan, kendisinin de sıkı bir Sözcü okuru olduğunu söyledi.

20 METRELİK UÇURUMA DÜŞEREK ÖLÜMDEN DÖNDÜ 

Rahmi Gökhan, Haziran 2019’da İznik-Yenişehir karayolunda devrilen traktörden savrularak 20 metrelik uçuruma düşmüştü. Kazada ağır yaralanan Yenişehirli çiftçi, uzun bir mücadelenin ardından sağlığına kavuştu.

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Son güncelleme: 22:24 22.04.2020
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