Bursalı köylülerin ‘ihtarname’ isyanı!

Bursalı köylüler, Lübnanlı maden şirketi Meyra’nın Kirazlıyayla’daki maden sahasının genişletilmesine karşı çıkıyor. Yaşam alanlarını korumak isteyen köylülerin sık sık eylem yapması üzerine şirket geçtiğimiz aylarda köylülere noter aracılığıyla ihtarname göndermiş ve gerçek ortaya çıkınca da yalanlamıştı. Köylüler, ellerindeki ihtarnameler ile maden şirketini bir kez daha protesto etti.

“İŞTE KANITI”

Eylemde konuşma yapan Yenişehir Çevre Platformu sözcüsü Şafak Erdem, “Maden firmasına karşı tek yumruk olduk. Firma yakın zamanda bir televizyon kanalında ‘Köylülere ihtarname göndermedik’ demişti. Firma 22 kişiye ihtarname gönderdi işte kanıtı” diye konuştu.

“ÖLMEK VAR DÖNMEK YOK”

Kirazlıyayla köylüleri, “Maden yetkilileri köy halkı ile muhatap bile olmuyordu ‘Biz gerekli izinleri aldık. Kafanıza vura vura bu madeni işleteceğiz’ diyorlardı. Ancak bizim mücadelemiz meyvelerini vermeye başladı. Yakın zamanda ihtarnamelerle halkı sindirmeye çalışan firma şimdi de taktik değiştirerek hukuki hiçbir karşılığı olmayan denetim komisyonu kuralım diyor. Toprak madenden değerlidir. Ölmek var dönmek yok” diye haykırdı.

“DEVLETİN OLDUĞU KADAR BİZİM DE GÖREVİMİZ”

Ellerinde pankart ve ihtarnameleri sallayan köylüler, “Yaşadığımız çevreyi korumak devletin olduğu kadar bizim de görevimizdir. Bu konudaki muhataplarımız ticari işletmeler değil kamu kurum ve kuruluşlarıdır. Firmanın almaya çalıştığı izinlere itirazımız firmayı rahatsız etmeye başlamış. Sanki tüm izinler, belgeler alınmış bu iş bitmiş gibi algı yaratılmaya çalışılıyor” dediler.

BAKANLIK'TAN DA OLUMSUZ YANIT GELDİ

“Tarım İl Müdürlüğü firmanın istediği tarım dışı kullanım iznini vermedi” diyen köylüler, Bakanlık’tan da olumsuz yanıt geldiğini aktardı.