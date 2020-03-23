Bursa’sa alkollü sürücü sağlık çalışanlarına saldırdı

Çin Wuhan’da ortaya çıkan corona virüsü kısa sürede dünya geneline yayılarak, binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘pandemi’ (küresel salgın) ilan ettiği corona virüsü Türkiye’de de görülürken, 30 kişi yaşamını yitirdi.

Dünyada birçok ülkede corona virüsüyle mücadele kapsamında çok sayıda sağlık çalışanı yaşamını yitirirken, Türkiye’de de salgının önlenmesi için yürütülen mücadelede en büyük risk, yine sağlık personelinin omuzlarına yüklendi. Ailelerinden ve sosyal hayatlarından feragat etmenin yanı sıra hayatlarını tehlikeye atarak, 24 saat mesai yapan sağlık çalışanları, virüse yakalananlara şifa olabilmek için özveriyle mücadelede ön safhada yer aldı.

TÜRKİYE SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN ALKIŞ TUTTU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen günlerde yaptığı konuşma sırasında, sağlık personelinin özverili çalışmasına vurgu yaparak, “Alkışlayalım, ne kadar alkışlasak azdır” dedi. Bakan Koca’nın bu sözlerinin sosyal medyada paylaşmasıyla yurt genelinde sağlık personeline destek yağdı. Halkın yanı sıra polis, asker ve itfaiye çalışanları da saatler 21.00’i gösterdiğinde, her gün hastaları tedavi edebilmek için hayatlarını dahi riske atan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek oldu.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ SAĞLIK PERSONELİNE SALDIRDI

Yurt genelinde sağlık çalışanlarına teşekkür edilirken, dün Bursa’da aşırı alkollü sürücünün neden olduğu ve kendisi ile birlikte 7 kişinin yaralandığı kazadan sonra üzücü olaylar yaşandı.

2.50 promil alkollü çıkan sürücü Serdar Basri Şahin yönetimindeki araç, kontrolden çıkarak 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı.Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar kurtarılarak halatla yola çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahale sırasında kazayı hafif sıyrıklarla atlatan alkollü sürücü Serdar Basri Şahin, saldırgan davranışlarda bulundu. Kendisini tedavi etmeye çalışan sağlık görevlisi Coşkun Ç.’yi (37) darbeden Şahin, polisler tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye götürülen yaralılardan Şahin, bu kez de röntgen çekimi sırasında sağlık çalışanına saldırdı. Bunun üzerine sağlık görevlisi, ‘beyaz kod’ uygulamasıyla yardım istedi. Serdar Basri Şahin, tedavisinin ardından gözaltına alındı. (DHA)