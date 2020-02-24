Buruk başlangıç… İlk zil çaldı

24 Ocak’ta 6.8’lik depremle sarsılan Elazığ’da 3 hafta uzatılan ara tatilin ardından ilk ders zili çaldı.

Elazığ’da 14’ü ağır hasarlı toplamda 37 okulun eğitim öğretim yapılamayacak durumda olması nedeniyle ara tatil 3 hafta ertelenmişti. Bu süre içerisinde hasarlı okullardaki 11 bin öğrenci en yakın okullara yerleştirildi .Deprem nedeniyle tekli eğitim öğretim ikiliye dönüştürüldü.

515 OKUL

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un da dün ziyaret ettiği kentte bugün sabah 7.20 itibarıyla eğitim öğretim 3 hafta uzatmalı olarak başladı. Şehir genelinde 435'i resmi 80'i özel olmak üzere 515 okulda 8 bin 895 öğretmen ile 126 bin 276 öğrenci ders başı yapmış oldu.

YEDİ KAYIP

Elazığ’da depremde hayatını kaybeden 37 kişiden 7’sinin öğrenci olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden öğrencilerden Miraç Ali Aslan, Muhammet Salih Civelek, Salih İnce’nin ilkokul, Ömer Asif Elidar, Miraç Can Dişli, Onur Yıldız’ın ortaokul ve Sena Nur Demir’in de lise öğrencisi olduğu öğrenildi.

Eğitim öğretim yılının ikinci yarıyıl açılış programı Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk’ün de katılımıyla depremde hayatını kaybeden Civelek’in okulu Vali Lütfullah Bilgin İlkokulunda yapıldı.

Civelek’in masasına resmi ve çiçek bırakılırken, arkadaşlarının üzüntüsü yüzlerine yansıdı.