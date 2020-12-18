Büşra’nın katiline ağırlaştırılmış müebbet

Büşra Yabaşkul. Bir çocuk annesiydi. Kuafördü. 2020 yılının 21 Ocak günü Alsancak'taki işine gidiyordu. Saat 08:00'de, 914/1 Sokak'tan geçerken, pusuda bekleyen eski eşi Orkun Çevik önünü kesti. Olaydan iki ay önce resmen boşandığı Büşra Yabaşkul'u feci şekilde darp eden Orkun Çevik, montunun içinden çıkardığı pompalı tüfekle ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Büşra'yı tekmeleyip kaçtı. Ağır yaralanan Büşra hayata tutunamadı. Henüz 24 yaşındaydı…

KATİL “YAPTIKLARININ BEDELİNİ ÖDEDİ” DEDİ

Cinayetin ardından İzmir Polisi katil Orkun Çevik'i yakalayarak adalete teslim etti. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Avukatı Sedef Akaydın Büşra'nın savunmasını üstlendi. Dört celse süren dava sonuçlandı. Duruşmaya SEGBİS ile katılan Orkun Çevik, öldürme kastının olmadığını savundu. İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Orkun Çevik'i “Tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti.

KARAR VİCDANA UYGUNDUR, EMSALDİR

Büşra'nın avukatı Sedef Akaydın, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, davada yaşananları ve kararı şöyle değerlendirdi:

* Sanık duruşmada, ezberlenmiş cümlelerle Büşra'nın özel hayatına ilişkin gerçeği yansıtmayan iddialarda bulundu. Çocuğunu göremediğini ve bu nedenle tartıştıklarını öne sürdü.

* Oysa hukuk mahkemeleri bu tür uyuşmazlıkları çözümlemek için vardır. Biz kadının yaşam hakkıyla ilgileniyoruz. Nitekim sanık açıkça “Yaptıklarının bedelini ödedi” dedi.

* Mahkeme, hiçbir indirim uygulamadan sanığa kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Anayasaya, hukuka, vicdana uygun bir karardır.

* Bu karar, kadınları öldürmeyi kendine hak gören erkeklerin hukuk düzeni tarafından korunmadığının altını çizmiştir. Bu önemli kararın emsal teşkil edeceğini düşünüyorum.

* Kadın cinayetlerinin durdurulması açısından caydırıcı etkisi olacaktır. Kadın cinayetlerinin önlenmesi mümkündür, politik meseledir ve durdurulması mümkündür.