Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Büyük bir gürültü ile çöktü!

İzmir'in Buca ilçesinde aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle bir sitenin istinat duvarı çöktü, park halindeki 20 araç zarar gördü.

Güncellenme: 11:03, 14/12/2020
Haberler Gündem

Sağanak nedeniyle Dostlar Sitesi’nin istinat duvarı gece büyük bir gürültüyle park halindeki araçların üzerine devrildi. 20 araçta maddi hasar oluştu.

Dışarıda kimsenin bulunmaması nedeniyle can kaybı ve yaralanma olmadı.

FOTO: DHA

Hasar gören araçlardan bir bölümü çekicilerle olay yerinden kaldırılırken, gerekli incelemelerin ardından enkaz kaldırma çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

Sitede yaşayan Cemal Kolçaklı, “Yağmur sonrası istinat duvarı çöktü, araçlarda maddi hasar oluştu. Dışarıda kimse olmadığı için bir can kaybı ya da yaralanma olayı yaşanmadı” diye konuştu. (DHA)

izmir yağmur
Yayınlanma Tarihi:11:02,