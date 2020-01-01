Büyük ikramiye şakası ortalığı karıştırdı!

Milli Piyango’nun büyük ikramiyelerinden birinin Bursa’nın İnegöl ilçesine çıkması halkta merak uyandırdı. Arkadaşlarının sosyal medyada şaka amacıyla büyük ikramiye talihlisi olduğunu duyurduğu çay bahçesi sahibi İsmail Çelik, bu nedenle zor durumda kaldı.

İŞ YERİNİ ERKENDEN KAPATTI

Çelik’e çok sayıda telefon gelirken, iş yerini de erkenden kapatarak evine gitti. Kendisinin tanımadığı numaralardan arandığını söyleyen Çelik, “Arkadaşlar sosyal medyadan şaka yapmışlar. Bu yüzden telefonlarım susmuyor. İş yerini erkenden kapatıp gitmek zorunda kaldım. Telefonlar gelmeye başladı. Aramayan kalmadı tebrik için. Bana ulaşamayanlar ailemi aramışlar” dedi.

“PSİKOLOJİM BOZULDU”

Son çekilişte bilet almadığını vurgulayan Çelik, “Bana ikramiye falan çıkmadı. Arkadaşlarımın şaka kurbanı oldum. Psikolojim bozuldu” diye konuştu. DHA