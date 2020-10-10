Büyük ilgi… Uğur Dündar’ın yeni kitabı ilk haftada tükendi

Usta yazar ve duayen gazeteci Uğur Dündar'ın son kitabı İnan Kardeşim Kazanacağız, yayımlandığı ilk hafta tükendi. Kitabın ikinci baskısı geliyor.

Sözcü Kitabevi'nin yayımladığı, Uğur Dündar'ın son kitabı İnan Kardeşim Kazanacağız yoğun ilgi gördü. Sağlık emekçilerine ithaf edilen kitap, çıktığı hafta tükendi. Sözcü Kitabevi kitabın ikinci baskısı için çalışmalara başladığını duyurdu.

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GELİRİYLE ÖĞRENCİLERE BURS VERİLİYOR

Uğur Dündar, pandemi döneminde yazdığı yazılardan oluşan kitabının gördüğü ilgiye memnun olduğunu ifade ederek, “Geliriyle eğitime destek sağladığımız kitabımızın bu kadar çabuk tükenmesi sevindirici. Bu ülkede bu yürekli insanlar oldukça, inanıyorum kazanacağız” dedi.

İnan Kardeşim Kazanacağız'ın ikinci baskısı önümüzdeki hafta piyasada olacak.

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