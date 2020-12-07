Büyük vurgun yapmışlardı! Dev operasyonda 26 kişi tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 23 Almanya vatandaşının dolandırılması üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, savcılığın talimatıyla polis, dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen suç örgütüne yönelik, İzmir ve ilçelerindeki 48 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA VE ALTIN…

Aralarında örgüt lideri ve yöneticilerinin de olduğu 39 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile üzerlerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılık yapılarak elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyon euro, 200 bin dolar ve 150 bin TL ile 5 kilogram altın, 25 kol saati, ruhsatsız 5 tabanca ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında suç örgüt üyelerine ait biri inşaat halinde 3 otel ve lüks semtlerde 87 gayrimenkul ile değişik marka ve modeldeki 41 araca el koyulduğu öğrenildi.

ÇAĞRI MERKEZİ KURMUŞLAR

Aralarında Almanların da bulunduğu şüphelilerden bir kısmının İzmir’de bir kısmının da Avrupa’nın değişik yerlerinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Liderliğini Amar S.’nin, yöneticiliğini ise Firaz D., Serdar M., Halit D., Halil Ç. ve Hikmet S.’nin yaptığı suç örgütünün, çağrı merkezleri kurarak kurbanlarıyla iletişim kurdukları, elde edilen paraları da örgüt yöneticileri ve üyeleri adına gayrimenkul alıp, şirket kurarak akladığı belirtildi.

26 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden 26’sı tutuklandı, 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BÜYÜK VURGUN YAPMIŞLAR

Çete üyelerinin Almanya ve Avrupa’da bulanan yaşlı vatandaşları arayıp, kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin bir hırsızlık olayı ile adres ve isimlerinin bağlantılı oldukları kumpasını kuruyor.

Dolandırıcılar; evlerin yakınında yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili yapılan çalışma sonucu para ve ziynet eşyası ile yakalanan şüphelilerin üzerlerinde ev adreslerinin çıktığını belirttiği yaşlı kişilerden, kendi evlerinde bulunan para ve ziynet eşyalarının incelenmesi gerektiğini belirtiyorlar.

Çete üyeleri bu amaçla ikna ettikleri yaşlı vatandaşlara evde bulunan para ve ziynet eşyalarının bir torbaya konulmasını ve gelecek olan polislere vermelerini, inceleme tamamlandıktan sonra iade edileceğini belirterek, büyük vurgun yaptıkları anlaşıldı.

Ayrıca, çete üyelerinin dolandırıcılık yöntemi ile elde ettikleri gelirleri Türkiye’de bulunan yöneticilere kurye aracılığı ile gönderdiği belirlendi. DHA

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