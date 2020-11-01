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Büyükçekmece’de balıkçı teknesi battı: 8 balıkçı kurtarıldı

İstanbul Büyükçekmece açıklarında batan teknedeki 8 balıkçı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Güncellenme: 01:02, 01/11/2020
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Büyükçekmece’de balıkçı teknesi battı: 8 balıkçı kurtarıldı

Büyükçekmece açıklarında bir balıkçı teknesi battı. İhbar üzerine harekete geçen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, batan teknedeki 8 balıkçıyı kurtardı. Balıkçılar Gürpınar Balıkçı Barınağı'na getirildi. (İHA)

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