Büyükçekmece’de balıkçı teknesi battı: 8 balıkçı kurtarıldı

Büyükçekmece açıklarında bir balıkçı teknesi battı. İhbar üzerine harekete geçen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, batan teknedeki 8 balıkçıyı kurtardı. Balıkçılar Gürpınar Balıkçı Barınağı'na getirildi. (İHA). aip2('pageType', 'article', 'https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/buyukcekmecede-balikci-teknesi-batti-8-balikci-kurtarildi-6106833'); aip2('pageCategory', 'sozcu-Gündem', 'https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/buyukcekmecede-balikci-teknesi-batti-8-balikci-kurtarildi-6106833');aip2('newsArticle', {"identifier":6106833,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/buyukcekmecede-balikci-teknesi-batti-8-balikci-kurtarildi-6106833/","headline":"Bu00fcyu00fcku00e7ekmeceu2019de balu0131ku00e7u0131 teknesi battu0131: 8 balu0131ku00e7u0131 kurtaru0131ldu0131","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/11/31/iecrop/kiyi-emniyeti-foto-iha_16_9_1604181744-880x495.jpg","author":"ali.inan","dateCreated":"2020-11-01 01:02:30","datePublished":"2020-11-01 01:02:30","dateModified":"2020-11-01 01:02:30","info":"{"seo_news":"false"}"}, 'https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/buyukcekmecede-balikci-teknesi-batti-8-balikci-kurtarildi-6106833/');