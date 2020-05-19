Büyükçekmece’de ortaya çıktı! İstila ettiler

Sinekler, ilçede bulunan özellikle 19 Mayıs, Dizdariye, Mimarsinan, Kamiloba, Pınartepe, Sinanoba Mahallesi’nde yaygın olarak görülüyor.

Son bir haftada Büyükçekmece Belediyesi’ne açılan ihbar telefonlarının neredeyse tamamının bu konuda olduğu belirtildi.

PENCERE AÇAMIYORLAR

Birçok kişi, sinekliklerin arasından bile içeri giren bu sineklerin istilası nedeniyle sıcak havada balkona çıkamamaktan, pencerelerini açamamaktan yakındı. Sineklerin mahalleyi istila ettiğini ifade eden çevre sakinleri, ilaçlamanın da yetersiz olduğunu öne sürdü.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

İlçe sakinlerinin şikayetleri üzerine Büyükçekmece Belediyesi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, “Büyükçekmece Gölü tabanında oluşan kronomid türü sinek yoğunluğu Büyükçekmecemizde bazı mahallelerde yoğun olarak görülmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekipleri bölgemizde oluşan yoğunluk nedeni ile çalışmalarını arttırmıştır ” ifadeleri kullanıldı. DHA