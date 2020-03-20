Büyükerşen, 65 yaş üstüne seslendi: ‘Evde Kal’

Corona virüsüne karşı alınan tedbirler sıklaştırıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi de, yetkililerin mümkün olduğunca sokağa çıkılmaması uyarıları üzerine toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yüzde 70 oranında azalması nedeniyle tramvay ve otobüs sefer sayılarını azaltıyor.

Yeni uygulamaya 23 Mart'ta geçileceğini duyuran Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, özellikle risk grubunda olan 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma araçlarını hala kullanmaya devam ettiğini ifade ederek bu yaş grubundaki Eskişehirlileri sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.

YOLCULARIMIZIN YÜZDE 20'Sİ 65 YAŞ ÜSTÜ

Mart ayı başında Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanmaya başlanan corona virüsü İle Mücadele Eylem Planı kapsamında toplu taşıma araçları ve duraklarda dezenfeksiyon çalışmaları devam ederken, sefer saatlerinde de yeni düzenlemeye gidiliyor.

Okulların tatil ilan edilmesi ve yapılan uyarıları ciddiye alan duyarlı Eskişehirliler sayesinde yolcu sayısının geçen haftaya oranla yüzde 70 azaldığını belirten Büyükerşen, şu ifadeleri kullandı:

* Virüs salgını her geçen gün ülkemizde hızla yayılıyor. Bizler de Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm kurumlar ile uyum içinde çalışarak üzerimize düşen sorumlulukları hassasiyetle yerine getiriyoruz. Bu süreçte okulların tatil olması ve duyarlı hemşehrilerimizin evlerinde kendilerini izole etmeye başlamasıyla birlikte tramvaylar ve otobüslerimizde yolcu sayımız yüzde 70 oranında azaldı.

* Ben ‘Evde Kal' kampanyasına duyarlılık gösteren ve bu süreci evlerinde geçiren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Ancak bu süreçte toplam yolcu sayımızın yüzde 20'ye yakınını hala büyük risk grubunda olan 65 yaş üstü vatandaşlarımız oluşturuyor. Ben bu risk grubundaki vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyorum. Lütfen dışarı çıkarak hem kendinizi hem de halk sağlığını riske atmayınız!