Büyükerşen’den işçileri sevindirecek asgari ücret açıklaması

2021 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü ve son toplantısını yarın sabah saat 10.30’da yapacak.

Toplantı sonrasında da 2021 yılında uygulanacak olan asgari ücret miktarının açıklanması bekleniyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yılbaşından sonra belediyede uygulanacak olan asgari ücreti 3 bin 350 TL olarak açıkladı.

“EMEK EN YÜCE DEĞER”

Belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan işçilerin fotoğraflarıyla paylaşımda bulunan Başkan Büyükerşen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Emek en yüce değer! Yarın açıklanacak asgari ücret ne olursa olsun, şehrimiz için yaz, kış, gece, gündüz demeden çalışan belediye personelimizin alacağı en düşük maaş Ocak ayı itibariyle 3 bin 350 TL’den az olmayacak. Bu şehre kattığınız tüm güzellikler için sizlere minnettarım!”

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