Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Büyükerşen’den işçileri sevindirecek asgari ücret açıklaması

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla emeğin en yüce değer olduğunu belirterek, belediyede personelindeki en düşük maaşın 3 bin 350 TL olduğunu açıkladı.

Kemal ATLAN
Güncellenme: 18:24, 27/12/2020
Haberler Gündem
Büyükerşen’den işçileri sevindirecek asgari ücret açıklaması

2021 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü ve son toplantısını yarın sabah saat 10.30’da yapacak.

Toplantı sonrasında da 2021 yılında uygulanacak olan asgari ücret miktarının açıklanması bekleniyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yılbaşından sonra belediyede uygulanacak olan asgari ücreti 3 bin 350 TL olarak açıkladı.

“EMEK EN YÜCE DEĞER”

Belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan işçilerin fotoğraflarıyla paylaşımda bulunan Başkan Büyükerşen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Emek en yüce değer! Yarın açıklanacak asgari ücret ne olursa olsun, şehrimiz için yaz, kış, gece, gündüz demeden çalışan belediye personelimizin alacağı en düşük maaş Ocak ayı itibariyle 3 bin 350 TL’den az olmayacak. Bu şehre kattığınız tüm güzellikler için sizlere minnettarım!”

İlginizi ÇekebilirSon dakika... Mansur Yavaş, 2021 yılı asgari ücret miktarını açıkladıSon dakika... Mansur Yavaş, 2021 yılı asgari ücret miktarını açıkladı İlginizi ÇekebilirHatay Büyükşehir Belediyesi, asgari ücret miktarını açıkladıHatay Büyükşehir Belediyesi, asgari ücret miktarını açıkladı
Ankara Eskişehir Hatay Lütfü Savaş Ocak ayı son dakika sosyal medya Yılmaz Büyükerşen