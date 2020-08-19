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Büyükşehir Belediyesi 65 yaş üstüne seslendi: Bizim için değerlisiniz

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun almış olduğu kararların ardından 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu taşıma kullanım saatleri ile ilgili açıklama yaptı. Büyük risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara seslenen belediye yetkilileri, "Sizlerden bir kez daha ricada bulunmak istiyoruz: Bizler için çok kıymetlisiniz" diyerek 65 yaş ve üstü vatandaşları belirlenen saatler dışında evden çıkmamaları konusunda uyardı.

Kemal ATLAN
09:46 -
Haberler Gündem
Büyükşehir Belediyesi 65 yaş üstüne seslendi: Bizim için değerlisiniz

Corona vakalarındaki artışın ardından aralarında Eskişehir’inde olduğu bir çok ilde 65 yaş ve üstü vatandaşlar için bir dizi sınırlama getirildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun almış olduğu karara göre Eskişehir'de 65 yaş ve üzeri vatandaşların dernek ve kooperatif gibi sivil toplum kuruluşlarının etknilik ve toplantıları, düğün, cenaze, pazar yeri, sosyal faaliyetler, alışveriş merkezi, çay bahçesi, kafe, kıraathane, piknik alanları, asker uğurlamaları gibi kalabalık alanlara girmeleri, taziye çadırı ve taziye evi gibi alanlarda toplanmaları ve taziye ziyaretleri yasaklandı.
Ayrıca toplu taşıma araçlarını 7.00-9.00 ile 17.00-19.00 saatleri arasında kullanmamaları yönünde uyarı yapıldı.

Yasak ve kısıtlamaların ardından 65 yaş üstü vatandaşlara seslenen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, mecbur olmadıkları sürece evden çıkmamalarını istedi.

RİCA EDİYORUZ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada  şu ifadelere yer verildi:

* Kıymetli hemşehrilerimiz, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 9 Haziran 2020'de almış olduğu karar ile 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız sabah 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmektedir.

* Kurul, 17 Ağustos 2020 tarihinde ise 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 17.00-19.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmamaları gerektiği konusunda tavsiye kararı almıştır.

* Bu sebeple; 20 Ağustos itibariyle 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın serbest kartları 10.00-17.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında kullanıma açık, bu saat aralıkları dışında ise kullanıma kapalı olacaktır.

* Büyük risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan bir kez daha ricada bulunmak istiyoruz: Bizler için çok kıymetlisiniz!

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