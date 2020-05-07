Büyükşehirden kaçıp döndüğü köyünde organik üretim yapıyor

Efeler ilçesine bağlı Umurlu-Kanyaşı mahallesinde yaşayan 33 yaşındaki Seçil Apaydın, Akdeniz Üniversitesi İşletme Fakültesi'ndeki eğitimini tamamladıktan sonra Antalya'ya yerleşti.

HİBE DESTEĞİYLE İŞE BAŞLADI

Turizm organizasyonu sektöründe çalışan ve bir dönem kendi işini de kuran Apaydın, 8 yıl sonra büyükşehir yaşamından bıkarak köyüne dönmeye karar verdi.

Hazırladığı projeyi Tarım ve Orman Bakanlığının Tarım ve Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında ilgili kuruma sunan Apaydın, hibe desteği almaya hak kazandı.

Köydeki arazisinde organik domates, çilek ve pitaya üretmeye başlayan Apaydın, herkese örnek olmayı başardı.

BENİ GÖRÜP BU İŞİ YAPMAK İSTEYEN ÇOK KADIN VAR

Büyükşehirde yaşadığı dönemlerde hep doğal yaşamın hayalini kurduğunu belirten Seçil Apaydın şunları söyledi:

* Devletimizin genç girişimcilere sağladığı bu imkanla hayalimi kurmayı başardım. Beni görüp bu işi yapmak isteyen çok kadın var ama beceremeyeceklerini düşündükleri için korkuyorlar.

* Gelip yapsınlar. Doğal yaşamı ve tarımla uğraşmayı seviyorum. Memleketimizin kalkınması için böyle bir işe giriştim ve şuan çok mutluyum.

KAYMAKAM ŞAHİN TARLADA ZİYARET ETTİ

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin de, örnek kadın girişimci Seçil Apaydın'ı üretim yaptığı arazisinde ziyaret etti. Şahin, insan hayatının devamı için havadan sonra su ve gıdaya ihtiyaç olduğunu belirterek; “Üretim olmazsa hayat biter. Üreten çiftçimiz baş tacıdır” dedi. (İHA)

