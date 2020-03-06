Büyükşehir’den ‘şeffaflık’ raporu: Tam 329 oldu!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Şeffaf Yönetim”' anlayışı ile mal ve hizmet alım ihaleleri için başlattığı canlı yayın uygulaması kesintisiz olarak devam ediyor. Şubat ayında 40 ihale Youtube ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanırken, uygulamanın başladığı 8 Mayıs 2019 tarihinden 29 Şubat 2020 sonuna kadar toplam 329 ihale kamuoyuna açık şekilde yayınlandı.

4 SAAT 45 DAKİKA CANLI YAYIN

Başkent'in birçok ihtiyacının giderilmesi için Şubat ayı boyunca gerçekleşen ihalelere vatandaşlar kadar firmalar da yoğun ilgi gösterdi.

E-ihaleler de dahil olmak üzere canlı ihaleler izlenme rekorları kırarken, 20 Şubat tarihinde Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığının düzenlediği Çankaya ve Mamak'ta bulunan Büyükşehir'e ait taşınmazların satış ihalesi 4 saat 45 dakika boyunca canlı yayınlandı. Canlı yayını 4 bin 367 kişi takip etti.

ŞUBAT AYI İHALELERİ

Şubat ayında gerçekleşen ihaleler;

* EGO Genel Müdürlüğü 21 Adet Taşınmazın Kiraya Verilmesi İşi İhalesi ( 22 firma katıldı. Toplam maliyet 214 bin 200 TL)

* ASKİ Genel Müdürlüğü 19 Kalem Laboratuvar ve Arazi Ölçüm Cihazı Alımı ( 11 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 2 milyon 956 Bin TL)

* Kent Estetiği Daire Başkanlığı Muhtelif Duvar Yapım İşi ( 61 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 2 milyon 270 bin 918 TL)

* EGO Genel Müdürlüğü Araç Kiralama Hizmet Alımı (4 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 11 milyon 492 bin 449 TL)

* Kent Estetiği Daire Başkanlığı Evsel Katı Atıkların Transfer İstasyonlarından Bertaraf Tesislerine Taşınması Hizmet Alım İşi ( 2 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 6 milyon 364 bin 894 TL)

* EGO Genel Müdürlüğü Ayna Mahruti Takımı Alımı İşi (4 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 275 bin 212 TL)

* EGO Genel Müdürlüğü Ledli Hat Tabela Seti Alımı ( 4 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 1 milyon 166 bin 317 TL)

* Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Mısır Nişastası Alımı ( 2 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 209 bin 250 TL)

*EGO Genel Müdürlüğü Kızılay Metro-ANKARAY Ortak İstasyonunda Bulunan Umumi WC'lerin Kiraya Verilmesi İşi (40 firma katıldı. 3 adet umumi wc kiralama işi için toplam maliyet 270 bin TL)

* Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 5 Kalem Zabıta Melbusat, Yazlık Melbusat ile Yazlık Ayakkabı ve Kışlık Ayakkabı (4 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 159 bin 650 TL)

* Ulaşım Daire Başkanlığı Kaplama Üstü Tipi Yön Levhalarının Yapımı-Tamiratı veya Taşınması İşi (10 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 3 milyon 327 bin 698 TL)

* BelPlas A.Ş 84 Adet Trafik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 84 Kasko ve 1 Adet Bina Sigortası Alım İşi (3 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 301 bin 200 TL)

* BELKA A.Ş Kamyon ve İş Makinası Lastik Alım İşi İhalesi (3 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 1 milyon 590 bin 427 TL)

* Fen İşleri Daire Başkanlığı Kedi Rehabilitasyon Merkezi ve Bakıcı Ünitesi Prefabrik Binası Mal Alım İşi ( 3 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 1 milyon 761 bin 941 TL)

* Fen İşleri Daire Başkanlığı Ankara Mücahir Alan Sınırları İçerisinde Çelik Oto Korkuluk Yapım İşi (21 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 38 milyon 767 bin 974 TL)

* Fen İşleri Daire Başkanlığı Ankara'nın Muhtelif İlçelerinde Kazıklı, İstinat ve İhata Duvarı Projeleri Hizmet Alım İşi (6 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 675 bin TL)

* Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 3 Adet Arazi Tipi Araçlarının Satış İşi (17 teklif sunuldu. Muhammen bedel 1 milyon 645 bin TL- Araç satışlarından toplam 2 milyon 101 bin TL gelir elde edildi)

* Fen İşleri Daire Başkanlığı Bilkent Bulvarı ve Yeni Açılan İmar Yollarındaki Y.G-A.G Elektrik Malzemeleri Alım İşi (4 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 1 milyon 921 bin 952 TL)

* Fen İşleri Daire Başkanlığı Muhtelif Çaplarda HDPE Esaslı Kanalizasyon Boruları Alım İşi (8 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 6 milyon 226 bin 682 TL)

* Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Baskılı Ekmek Poşetleri İhalesi (3 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 156 bin 655 TL)

* İtfaiye Daire Başkanlığı Resmi Kıyafet Alım İşi (4 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 1 milyon 616 bin 962 TL)

* Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 27 Kalem Asansör Malzemesi Alımı (3 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 384 bin 935 TL)

* Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı Hidromek Marka İş Makinalarının Tamir Bakım ve Onarım Hizmet Alım İşi ( 6 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 1. Kalem 883 bin

500 TL; 2. Kalem 264 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon 147 bin 500 TL)

* Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Telefon Santrallerinin 24 aylık Periyodik Bakım ve Onarım Hizmet Alım İşi (2 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 428 bin TL)

* ASKİ Genel Müdürlüğü 11 Kalem 49 adet Muhtelif Güçlerde Trafoların Bakım ve Onarımı (4 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 83 bin 22 TL)

* Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Çankaya ve Mamak'ta Taşınmazların Satım İşi (Kapalı zarf usulü teklif yapıldı)

* ASKİ Genel Müdürlüğü'ne ait son kaynak tedarik tarifesindeki abonelere elektrik enerjisi alımı ( 2 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 99 milyon 820 bin 513 TL)

* İtfaiye Daire Başkanlığı Hazır Yemek Alım İşi (3 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 1 milyon 768 bin 266 TL)

* Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Bağlı Hizmet Birimlerinde Kullanılmak Üzere Baskılı Mifare Kart Alım İşi (2 firma katıldı. Toplam maliyet 289 bin 750 TL)

* EGO Genel Müdürlüğü 14 Kalem Oto Elektrik Yedek Parçası Alımı (8 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 288 bin 350 TL)

* EGO Genel Müdürlüğü Kızılay Metro ve ANKARAY Ortak İstasyonunda 1 Adet Taşınmazın Kiraya Verilmesi ihalesi (5 firma katıldı. Muhammen bedeli 450 bin TL)

* Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 41 Adet Taşıt (Şoförsüz) Kiralama İşi (15 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 5 milyon 312 bin 60 TL)

* Fen İşleri Daire Başkanlığı Muhtelif İşlerde 10 Adet Dere Geçiş Köprüleri Uygulama Projeleri Hizmet Alım İşi (21 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 252 bin 500 TL)

* Halk Ekmek Sarf Malzemesi Alım İşi (5 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 453 bin 700 TL)

* Fen İşleri Daire Başkanlığı Grup Yollarının Silindirle Sıkılaştırılmış Beton Yol Kaplama Yapım İşi (17 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 2 milyon 260 bin 508 TL)

* Fen İşleri Daire Başkanlığı Muhtelif Bölgelerde Yol, Kavşak, Katlı Kavşak Düzenleme Projeleri Danışmanlık Hizmet Alım İşi (7 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 3 milyon 959 bin

166 TL)

* Halk Ekmek A.Ş, Araç Kiralama İşi (8 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 1 milyon 435 bin 468 TL)

* Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Mobil Uygulama Alanı ile Mobil Bildirimlerin Reklam Amaçlı Kiralanması İşi (2 firma katıldı. Kapalı zarf usulü teklif yapıldı)

* EGO Raylı Sistemler Daire Başkanlığı, ANKARAY İşletmesine ait tren alt şase kiriş alımı işi (3 firma katıldı. Yaklaşık Maliyet 1 milyon 116 bin TL)

* Halk Ekmek A.Ş, İrmik Altı Un (1 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 1 milyon 276 bin 700 TL)