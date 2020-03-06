Cadde ortasında husumetlisine kurşun yağdırdı!

Olay, Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bülent B. daha önceden aralarında husumet bulunan Eyüp K.'yi görünce yanına giderek belinden çıkarttığı silahla ateş etmeye başladı.

Bülent B. olay yerinden hızla kaçarken Eyüp K. ise yere düştü. Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu Eyüp K. olay yerine çağrılan 112 Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralının hastanedeki tedavisi devam ediyor. Polis olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

İddiaya göre vurulan Eyüp K.'nin oğlu Mehmet K.'nin bir süre önce aralarındaki husumetten dolayı silahlı yaralama olayını gerçekleştiren Bülent B.'nin babası Mustafa B.'yi silahla ateş ederek ayaklarından yaraladığı ve akşam saatlerindeki silahlı saldırı olayının intikam amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. İHA

İLGİLİ HABER Fenomen medyuma saldırıda flaş gelişme