Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Çağla yaşam savaşı veriyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Çağla Çiçekçi, evine gelen eski erkek arkadaşı Ufuk Ö. tarafından bıçaklandı. Vücudunda 10 bıçak yarası olan Çiçekçi ameliyata alınırken, polis, kaçan Ufuk Ö.’nün yakalanması için çalışma başlattı.

Güncellenme: 07:38, 10/12/2020
Haberler Gündem
Çağla yaşam savaşı veriyor

Olay, Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi’nde meydana geldi. Çağla Çiçekçi ile evine gelen eski erkek arkadaşı Ufuk Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

FOTO: DHA

Tartışmanın büyümesi üzerine Ufuk Ö., Çiçekçi'yi bıçakla yaraladı. Çiçekçi kanlar içerisinde yere yığıldı. Ev arkadaşının haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, Çiçekçi'yi ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırdı.

FOTO: DHA

Vücudunda 10 bıçak yarası olan Çağla Çiçekçi ameliyata alındı. Çiçekçi’nin olaydan 2 saat önce sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştığı görüldü. Kaçan Ufuk Ö.’nün yakalanması için polis çalışma başlattı. (DHA)

İlginizi ÇekebilirHer hafta 127 cinayet işleniyorHer hafta 127 cinayet işleniyor İlginizi ÇekebilirBodrum'da vahşet: Kocasını, çocuklarının gözü önünde öldürdüBodrum'da vahşet: Kocasını, çocuklarının gözü önünde öldürdü
Haber Polis Sağlık sosyal medya Zonguldak
Yayınlanma Tarihi:07:27,
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more