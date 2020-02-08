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Çakallar kovaladı, elektrik direğine çıkıp yardım bekledi!

Sakarya'da, yayladaki evinden dönerken çakallar tarafından kovalanan Murat Kurt, elektrik direğine tırmandı. Yakınlarından yardım isteyen Kurt o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

23:31 -
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Akyazı’da oturan Murat Kurt, Acelya Yaylası’ndaki yayla evini kontrol etmeye gitti.

Geri döneceği sırada tipi fırtınasına yakalanan Murat Kurt, 2 çakal tarafından kovalanmaya başladı.

Koşarak kaçmaya başlayan Kurt, elektrik diğerine tırmanarak yakınlarını arayıp yardım istedi.

Murat Kurt yaylaya gelen yakınları tarafından ilçe merkezine getirildi.

“3 SAATE YAKIN BEKLEDİM”

O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Murat Kurt, olayı şöyle anlattı:

* Yaylada bulunan evlere hırsız girdiğini haberini duyunca kros motorla gitmek zorundaydım, yayla evine 1 kilometre kala motorumu bıraktım.

* Yol kapalı olduğu için yürüyerek gittim.

* Dönüşte motor çalışmadı, yoğun kar yağışı başlamıştı, yayla evime dönemedim.

* 2 çakal kovaladı elektrik direğine çıktım.

* Telefonla akrabalarıma beni almaları için haber verdim.

* Hatıra amacıyla video çektim, 3 saate yakın bekledim beni kurtardılar.

* Öncelikle yaylaya gideceklere tek başlarına gitmemeleri söylüyorum ve yanlarına mutlaka bıçak, çakmak, tüfek almalarını en önemlisi tek başlarını gitmemelerini tavsiye ediyorum. DHA

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Son güncelleme: 23:37 08.02.2020
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