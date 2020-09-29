Çakarlı asker uğurlama konvoyunda ateş edenler yakalandı!

Kartal, Kaynarca'da asker uğurlayan bir grubun tehlikeli eylemleri yürekleri ağızlara getirdi. Cep telefonuyla kaydedilen ve SÖZCÜ WhatsApp Hattı'na ulaşan görüntülerde kornalar çalarak ilerleyen araçlarda bazı kişilerin camlardan sarktığı görülüyor.

MİNİBÜSLE DRİFT

Samandıra Caddesi'nde ilerleyen konvoy Aydos Ormanları yakınında bir kavşakta yavaşlıyor. Araçlar arasındaki bir minibüs sürücüsünün önce drift yaptığı daha sonra gaza yüklenerek minibüsü kendi çevresinde döndürmeyi denediği görülüyor.

ÇAKAR VE SİLAH

Konvoyda yaşananlar bunlarla da sınırlı kalmıyor. Araçlardan inen bir kişinin havaya ateş ettiği görülüyor. Farklı araçlardaki kişilerin de ateş açtıkları duyulurken araçlardan birinde çakar bulunması dikkat çekti.

ÇAKARLI ARAÇ BELİRLENDİ

Kameralara yansıyan olaya ilişkin ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin çalışma başlattığı belirtildi. Dün 22.30 sıralarında yaşanan olayla ilgili güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, üzerinde çakar bulunan aracın bir şirketten kiralandığını belirledi. Kiralama şirketi üzerinden şüpheliye ulaşan ekipler, çakarlı aracı emniyete götürdü. Trafikten geçici olarak men edilen araçtaki çakar tertibatı söküldü.

ATEŞ EDENLER YAKALANDI

Yapılan araştırmalarda, uğurlamaya katılan şüphelileri tek tek tespit eden emniyet birimleri, silah kullanan 2 şüpheliyi de tespit etti. Yakalanan şüpheliler R.C. ve A.B.'nin silahlarının kuru sıkı olduğu anlaşıldı. Silahlarda ele geçirilirken şüpheliler hakkında “Trafik ya da Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Düşürülmesi”nden işlem yapıldığı öğrenildi.