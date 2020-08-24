Çakarlı minibüsteki saldırgan adliyeye sevk edildi

İstanbul’un Arnavutköy ilçesine bağlı Hadımköy’de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, lüks minibüsün sürücüsü Muhammed Enes U., aracında bulunan çakar tertibatını kullanarak kendisine yol vermeyen Dadaş Aras'ın önünü kesmişti.

Kendisine yol vermeyen sürücüye tehditler savuran maganda, daha sonra sürücü Aras'ı sırtından 5 kez bıçaklamıştı.

Olayın ardından jet hızıyla mahkemeden yurt dışı yasağı konulan maganda polis ekiplerinin çalışmasıyla dün Avcılar'da yakalanmıştı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan zanlı Muhammed Enes U., emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa adliyesine sevk edildi. (İHA)