Çakmak gazı bir çocuğun daha canını aldı

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Antalya’nın Kepez ilçesinde meydana geldi. Evden arkadaşları ile buluşmak üzere çıkan Mert Gül’den haber alamayan babası Mustafa Gül, durumu polise bildirdi. Yapılan araştırmada 13 yaşındaki Mert Gül’ün bir binanın terasında çakmak gazı çektikten sonra zehirlendiği, iki kişi tarafından binadan indirilerek özel bir hastaneye götürüldüğü ortaya çıktı.

Gül, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hastaneden alınan Mert Gül’ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Mert’in, Kurşunlu Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.

Olayla ilgili iki kişi ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Oğlunun ölümüne çevresinin neden olduğunu belirten baba Mustafa Gül, “Oğlumu küçük yaşta zehirleyip ölümüne neden oldular. Sebep olan herkesten şikayetçiyim” dedi. (DHA)

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