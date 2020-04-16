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Çaldığı tavukları internetten satışa çıkarınca yakalandı

Eskişehir'de hobi bahçesinden çaldığı 10 tavuğu internet üzerinden satışa çıkan İhsan Ç., polisin ilanı fark etmesi üzerine yakalandı.

Sozcu.com.tr
15:49 -
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Çaldığı tavukları internetten satışa çıkarınca yakalandı

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bulunan hobi bahçesindeki Ali S.’ye ait 10 tavuk çalındı. Sosyal medyadaki satış ilanlarını kontrol eden polis ekipleri, çalınan tavukların İhsan Ç. tarafından satışa çıkarıldığını tespit etti.

Şüpheli İhsan Ç., savcılık talimatıyla Erenköy Mahallesi´ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı.
Çaldığı tavuklar ise evinin bahçesindeki kümeste bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen İhsan Ç., ifadesi için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, tavuklar ise sahibine teslim edildi. (DHA)

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