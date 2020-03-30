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Çaldıkları altınları kaçarken düşürdüler

İstanbul'un en büyük finans merkezlerinden Kapalı Çarşı'da sabaha karşı soygun girişimi... Hırsızlar, bir kuyumcu dükkanından çaldıkları iki torba altını olay yerinden kaçarken düşürdü!

10:26 -
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Çaldıkları altınları kaçarken düşürdüler

Olay, saat 03.00 sıralarında Kapalı Çarşı'da meydana geldi. Bir otomobille çarşının Kalpakçılar Caddesi‘ndeki kapısına gelen kimliği belirsiz kişiler, çarşının çatısına çıkarak girdikleri kuyumcudan iki torba altın çaldı. Olay yerinden kaçmaya çalışan hırsız ellerindeki altınları yere düşürdü.

(FOTO: DHA)

İhbar üzerine olay yerine gelen polisler çarşıda güvenlik önlemi aldı. Hırsızların düşürdüğü altın dolu iti torba incelenmek üzere Emniyet’e götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken, kaçan şüpheliler polis tarafından her yerde aranıyor. (DHA)

Altın Emniyet istanbul Polis
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