Çaldıkları otomobili böyle ittiler

Olay, Çarşamba günü akşam saatlerinde Esenyurt’ta meydana geldi.Park halindeki otomobil, hırsızlar tarafından çalındı.

Otomobilin sahibinin ihbarı üzerine çevrede çalışma başlatan polis ekipleri, otomobilin Esenyurt’tan Avcılar’a götürüldüğünü tespit etti.

Avcılar Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, hırsızların çaldıkları otomobili Yeşilkent Mahallesi’ne getirdiği tespit edildi.

Mahallede bulunan benzin istasyonlarının güvenlik kameraları izlenerek yapılan çalışmalarda hırsızların, yakıtı biten otomobili benzinliğe iterek getirdiği tespit edildi.

Hırsızlardan birinin daha önce benzer suçlardan sabıkası olan Ersin B. olduğu belirlendi. Kimlik tespitinin ardından yapılan çalışmalarda Ersin B., Yeşilkent Mahallesinde yürürken polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ersin Basınç’ın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (DHA)