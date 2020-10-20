Çalıntı araçla polisten kaçarken kaza yaptı…

Sanayi Mahallesi 3321 Sokak’ta, 17 Ekim günü yaşanan olayda, M.İ. adlı şüpheli, bir lokantanın önünde kontak anahtarı üzerinde park halinde bulunan hafif ticari aracı çaldı. Araç sahibinin ihbarı üzerine polis harekete geçti. Çalıntı araç, Koçtepe köyü yolunda takibe alındı.

Polisin ‘dur’ ihtarına rağmen kaçmaya devam eden otomobil, yan yolu kullanarak, Mehmet Tönge Mahallesi’nden Fatih Mahallesi istikametine ilerledi. Şüpheli, Isparta Emniyet Müdürlüğü önüne geldiğinde ise direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, müdürlük önündeki beton bariyere çarparak, durdu. M.İ., gözaltına alındı.

Şüphelinin çalıntı araçla kaçması ve kaza anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aracın hızla kaçışı ve bariyerlere çarpma anı yer alıyor.

(DHA)