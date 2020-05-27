Çalışanı ‘corona’dan ölen market karantinaya alındı

Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan bir marketin çalışanı olan Abdulbari Yolbaş’ta corona virüsü tespit edildi. Yoğun bakımda tedavi gören Yolbaş, hayatını kaybetti.

VALİLİK DUYURDU

Market çalışanlarının bir kısmında da corona virüsü tespit edilmesi üzerine valilik markete 7 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Siirt merkez Bahçelievler Mahallesi Musa Atik Caddesi’nde hizmet veren ‘Murat Market’ adlı işletmenin çalışanlarının bir kısmında virüsün tespit edilmesi ve müşteri sirkülasyonun yoğun olması nedeniyle 24 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla 7 gün karantina uygulanmasına, bu sürede elektrik, su ve doğal gaz arızası gibi mücbir durumlara müdahale etmek ve dezenfeksiyon işlemleri için asgari sayıda personelin markete girişine izin verilmesine, kolluk ve sağlık ekiplerince kontrol altında tutulmasına karar verilmiştir.”

Marketin diğer çalışanlarının hastanede tedavisi devam ediyor. (DHA)