Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki Çalıştığı şirketi yaklaşık 5 milyon dolar dolandıran ABD’li Kevin Lee Co bunun 1 milyon dolarını hangi bilgisayar oyununa harcamıştır?

sorusunun yanıtı araştırılıyor. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yine bir soru ile izleyicilerin merakını uyandırdı. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı haberimizin içerisinde yer alıyor.

Çalıştığı şirketi yaklaşık 5 milyon dolar dolandıran ABD’li Kevin Lee Co bunun 1 milyon dolarını hangi bilgisayar oyununa harcamıştır?

A:Game Of War

B:Candy Crush Saga

C:Minecraft

D:Fortnite

DOĞRU CEVAP: A) Game Of War